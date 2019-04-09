Эден Азар: «Полностью сосредоточен на игре за „Челси“»Матч ТВ 03:03

Азар в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 32 матча, в которых забил 16 голов и сделал 12 голевых передач. Читайте также: Маурицио Сарри: «Постараемся убедить Азара не уходить из «Челси», но это будет сделать нелегко»

Эден Азар: «Полностью сосредоточен на игре за „Челси“»

Политика Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.

Армия и оружие Эксперт рассказал, как от Крыма будут «отгонять» корабли НАТО Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о мерах предосторожности, которые приняли в России для защиты полуострова Крым от кораблей НАТО.

Происшествия Хавбек «Челси» арестован за езду в нетрезвом виде Хавбек "Челси" Дэнни Дринкуотер задержан полицией по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за участие в ДТП.

Происшествия В администрации Сочи прошли выемки документов Выемки документов в рамках следственных мероприятий прошли в понедельник в администрации Сочи, сообщили РИА Новости мэрии.

Общество Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».

Политика Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики Владимир Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики.

Хоккей Женская сборная России по хоккею уступила Канаде на ЧМ Российские хоккеистки потерпели поражение в матче группового этапа чемпионата мира в Финляндии, уступив сборной Канады.

Экономика Силуанов пообещал десятикратный рост кредитования МСБ В 2019 году поставлена задача увеличить объем кредитов малому и среднему бизнесу более чем в десять раз.

Политика Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.

Общество Суд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Глава американского консорциума ULA отметил высокое качество РД-180 Качество российских ракетных двигателей РД-180 находится на высоком уровне и поставки идут с опережением потребности в них, сообщил во вторник РИА Новости глава американского консорциума United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно.

Гаджеты AMD представила новые мобильные APU Ryzen Pro и Athlon Pro Простейшая модель начального уровня Athlon Pro 300U может предложить лишь 2 ядра CPU (4 потока), работающих на частоте 2,4 ГГц (максимальная — 3,3 ГГц) и встроенную графику Radeon Vega 3. Более мощный 4-ядерный чип Ryzen 3 Pro 3300U наделён 4 ядрами CPU (4 потока), работающими на частоте 2,1 ГГц (максимальная — 3,5 ГГц), и встроенной графикой Radeon Vega 6.

Футбол Полузащитник ПСЖ отказывается продлевать контракт 21-летний хавбек отказался продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2020 года. Футболист хочет получать больше игрового времени.

Авто Автомобили Ravon вернутся в Россию Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.

Авто Компания Mitsubishi готовится представить преемника Outlander в Шанхае Японская компания рассекретила свои планы об участии в международном автосалоне, который состоится в Шанхае 16 апреля.

Гаджеты Microsoft разрешила вынимать флешку без «безопасного извлечения» Пользователи Windows 10 могут извлекать внешние накопители без предварительного нажатия кнопки «безопасное извлечение».

Авто Range Rover Velar получил спецсерию BASE Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).

Экономика МТС задумалась о покупке онлайн-кинотеатра ivi ПАО "МТС" ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Политика Депутат от БПП набросился на члена избирательного штаба Зеленского Член фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна стал инициатором очередной драки - в этот раз с представителем команды победителя первого тура президентских выборов Святославом Юрашем Парламентарий приехал на телеканал ZIK после эфира, посвящённого второму туру выборов, на котором выступал сторонник фаворита президентской гонки.