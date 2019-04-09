Футбол
Эден Азар: «Полностью сосредоточен на игре за „Челси“»Матч ТВ 03:03
Азар в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 32 матча, в которых забил 16 голов и сделал 12 голевых передач. Читайте также: Маурицио Сарри: «Постараемся убедить Азара не уходить из «Челси», но это будет сделать нелегко»
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Азар: «Фанаты „Вест Хэма“ пели о моем переходе в „Реал“, но это неправда»
ProstoProSportвчера в 17:50
Эден Азар: «То, что я ухожу в „Реал“ - неправда». Я сосредоточен на «Челси»
Спорт-Экспрессвчера в 19:12
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Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.
Обновлено вчера в 07:09
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как от Крыма будут «отгонять» корабли НАТО
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о мерах предосторожности, которые приняли в России для защиты полуострова Крым от кораблей НАТО.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Генпрокуратура обнародовала объем хищений в «Роскосмосе» и «Ростехе»
Более 1,6 миллиарда рублей были похищены на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха».
Обновлено в 01:29
Происшествия
Хавбек «Челси» арестован за езду в нетрезвом виде
Хавбек "Челси" Дэнни Дринкуотер задержан полицией по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за участие в ДТП.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС
Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В администрации Сочи прошли выемки документов
Выемки документов в рамках следственных мероприятий прошли в понедельник в администрации Сочи, сообщили РИА Новости мэрии.
Обновлено в 03:54
Общество
Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда
Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
Обновлено в 01:04
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Шоу-бизнес
Звезда «ДОМа-2» Саша Черно: «Не о такой жизни я мечтала»
Звезды «ДОМа-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян со дня свадьбы не могут найти общий язык.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики
Владимир Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики.
Обновлено вчера в 23:13
Хоккей
Женская сборная России по хоккею уступила Канаде на ЧМ
Российские хоккеистки потерпели поражение в матче группового этапа чемпионата мира в Финляндии, уступив сборной Канады.
Обновлено вчера в 15:20
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают инвестиции в биткойн невыгодными
Большинство россиян считают вложения в биткойн невыгодной инвестицией.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика
Силуанов пообещал десятикратный рост кредитования МСБ
В 2019 году поставлена задача увеличить объем кредитов малому и среднему бизнесу более чем в десять раз.
Обновлено в 03:40
Политика
Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня
Обновлено в 03:17
Политика
Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта
С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Общество
Суд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:30
Авто
Кроссовер-купе Haval F7x за 1 млн рублей выйдет на рынок 12 апреля
Китайский автогигант Great Wall определился с датой старта продаж нового купе-кроссовера Haval F7x.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие
Глава американского консорциума ULA отметил высокое качество РД-180
Качество российских ракетных двигателей РД-180 находится на высоком уровне и поставки идут с опережением потребности в них, сообщил во вторник РИА Новости глава американского консорциума United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно.
Обновлено вчера в 22:09
Гаджеты
AMD представила новые мобильные APU Ryzen Pro и Athlon Pro
Простейшая модель начального уровня Athlon Pro 300U может предложить лишь 2 ядра CPU (4 потока), работающих на частоте 2,4 ГГц (максимальная — 3,3 ГГц) и встроенную графику Radeon Vega 3. Более мощный 4-ядерный чип Ryzen 3 Pro 3300U наделён 4 ядрами CPU (4 потока), работающими на частоте 2,1 ГГц (максимальная — 3,5 ГГц), и встроенной графикой Radeon Vega 6.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Полузащитник ПСЖ отказывается продлевать контракт
21-летний хавбек отказался продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2020 года. Футболист хочет получать больше игрового времени.
Обновлено в 02:59
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено вчера в 01:48
Авто
Компания Mitsubishi готовится представить преемника Outlander в Шанхае
Японская компания рассекретила свои планы об участии в международном автосалоне, который состоится в Шанхае 16 апреля.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Суд изъял имущество Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:15
Гаджеты
Microsoft разрешила вынимать флешку без «безопасного извлечения»
Пользователи Windows 10 могут извлекать внешние накопители без предварительного нажатия кнопки «безопасное извлечение».
Обновлено в 03:54
Политика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено вчера в 16:30
Авто
Range Rover Velar получил спецсерию BASE
Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Экономика
МТС задумалась о покупке онлайн-кинотеатра ivi
ПАО "МТС" ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:41
Здоровье
Нерождённому ребёнку удалось спасти жизнь матери
Обновлено в 01:58
Политика
Депутат от БПП набросился на члена избирательного штаба Зеленского
Член фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна стал инициатором очередной драки - в этот раз с представителем команды победителя первого тура президентских выборов Святославом Юрашем Парламентарий приехал на телеканал ZIK после эфира, посвящённого второму туру выборов, на котором выступал сторонник фаворита президентской гонки.
Обновлено в 03:23
Транспорт
Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса
Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42