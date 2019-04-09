Футбол

Эден Азар: «Полностью сосредоточен на игре за „Челси“»Матч ТВ 03:03

Азар в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 32 матча, в которых забил 16 голов и сделал 12 голевых передач. Читайте также: Маурицио Сарри: «Постараемся убедить Азара не уходить из «Челси», но это будет сделать нелегко»
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эден Азар: «Полностью сосредоточен на игре за „Челси“»

Матч ТВ03:03

Азар неумолимо приближается к «Реалу»

Soccer.ru03:32

Эден Азар: «Болельщики „Вест Хэма“ пели, что я ухожу в „Реал“? Они ошибаются»

Sports.ruвчера в 17:11

Азар: «Фанаты „Вест Хэма“ пели о моем переходе в „Реал“, но это неправда»

ProstoProSportвчера в 17:50

Азар: фанаты «Вест Хэма» пели, что я ухожу в «Реал»? Это не так

Чемпионатвчера в 17:26

Азар заверил, что не планирует переходить в «Реал»

Sport.ruвчера в 18:28

Эден Азар: «То, что я ухожу в „Реал“ - неправда». Я сосредоточен на «Челси»

Спорт-Экспрессвчера в 19:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.
Обновлено вчера в 07:09
Армия и оружие

Эксперт рассказал, как от Крыма будут «отгонять» корабли НАТО

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о мерах предосторожности, которые приняли в России для защиты полуострова Крым от кораблей НАТО.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Генпрокуратура обнародовала объем хищений в «Роскосмосе» и «Ростехе»

Более 1,6 миллиарда рублей были похищены на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха».
Обновлено в 01:29
Происшествия

Хавбек «Челси» арестован за езду в нетрезвом виде

Хавбек "Челси" Дэнни Дринкуотер задержан полицией по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за участие в ДТП.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС

Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Происшествия

В администрации Сочи прошли выемки документов

Выемки документов в рамках следственных мероприятий прошли в понедельник в администрации Сочи, сообщили РИА Новости мэрии.
Обновлено в 03:54
Общество

Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда

Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
Обновлено в 01:04
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено вчера в 16:35
Шоу-бизнес

Звезда «ДОМа-2» Саша Черно: «Не о такой жизни я мечтала»

Звезды «ДОМа-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян со дня свадьбы не могут найти общий язык.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики

Владимир Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики.
Обновлено вчера в 23:13
Хоккей

Женская сборная России по хоккею уступила Канаде на ЧМ

Российские хоккеистки потерпели поражение в матче группового этапа чемпионата мира в Финляндии, уступив сборной Канады.
Обновлено вчера в 15:20
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян считают инвестиции в биткойн невыгодными

Большинство россиян считают вложения в биткойн невыгодной инвестицией.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика

Силуанов пообещал десятикратный рост кредитования МСБ

В 2019 году поставлена задача увеличить объем кредитов малому и среднему бизнесу более чем в десять раз.
Обновлено в 03:40
Политика

Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

Обновлено в 03:17
Политика

Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта

С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Общество

Суд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:30
Авто

Кроссовер-купе Haval F7x за 1 млн рублей выйдет на рынок 12 апреля

Китайский автогигант Great Wall определился с датой старта продаж нового купе-кроссовера Haval F7x.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие

Глава американского консорциума ULA отметил высокое качество РД-180

Качество российских ракетных двигателей РД-180 находится на высоком уровне и поставки идут с опережением потребности в них, сообщил во вторник РИА Новости глава американского консорциума United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно.
Обновлено вчера в 22:09
Гаджеты

AMD представила новые мобильные APU Ryzen Pro и Athlon Pro

Простейшая модель начального уровня Athlon Pro 300U может предложить лишь 2 ядра CPU (4 потока), работающих на частоте 2,4 ГГц (максимальная — 3,3 ГГц) и встроенную графику Radeon Vega 3. Более мощный 4-ядерный чип Ryzen 3 Pro 3300U наделён 4 ядрами CPU (4 потока), работающими на частоте 2,1 ГГц (максимальная — 3,5 ГГц), и встроенной графикой Radeon Vega 6.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол

Полузащитник ПСЖ отказывается продлевать контракт

21-летний хавбек отказался продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2020 года. Футболист хочет получать больше игрового времени.
Обновлено в 02:59
Авто

Автомобили Ravon вернутся в Россию

Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено вчера в 01:48
Авто

Компания Mitsubishi готовится представить преемника Outlander в Шанхае

Японская компания рассекретила свои планы об участии в международном автосалоне, который состоится в Шанхае 16 апреля.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Суд изъял имущество Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено вчера в 10:15
Гаджеты

Microsoft разрешила вынимать флешку без «безопасного извлечения»

Пользователи Windows 10 могут извлекать внешние накопители без предварительного нажатия кнопки «безопасное извлечение».
Обновлено в 03:54
Политика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено вчера в 16:30
Авто

Range Rover Velar получил спецсерию BASE

Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Экономика

МТС задумалась о покупке онлайн-кинотеатра ivi

ПАО "МТС" ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:41
Здоровье

Нерождённому ребёнку удалось спасти жизнь матери

Обновлено в 01:58
Политика

Депутат от БПП набросился на члена избирательного штаба Зеленского

Член фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна стал инициатором очередной драки - в этот раз с представителем команды победителя первого тура президентских выборов Святославом Юрашем Парламентарий приехал на телеканал ZIK после эфира, посвящённого второму туру выборов, на котором выступал сторонник фаворита президентской гонки.
Обновлено в 03:23
Транспорт

Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса

Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вест Хэм Юнайтед
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное