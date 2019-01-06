Футбол

Эден Азар: Фабрегас уже немного староват, но все еще очень хорош
Советский спорт
вчера в 16:26

Челси — Ноттингем Форест
2 – 0
Матч завершён
Кубок Англии, 1/32 Финала, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Росс Баркли
41′
Рубен Лофтус-Чик
Эден Азар
42′
Альваро Мората
49′
57′
Мэттью Кэш
Джо Лолли
Альваро Мората
59′
67′
Джек Колбэк
Альваро Мората
Сесар Аспиликуэта
74′
Сеск Фабрегас
Н'Голо Канте
85′
Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что матч на Кубок Англии против Ноттингем Форест (2:0) станет для что 31-летнего Фабрегаса последним в составе Челси. Отмечалось, что полузащитник продолжит карьеру в Монако. Напомним, что Фабрегас перешел в Челси из Барселоны летом 2014 года.
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