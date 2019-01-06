Футбол

Эден Азар: «Фабрегас уже немного стар. Но он все еще очень хорош»
Sports.ru
вчера в 16:29

Челси — Ноттингем Форест
2 – 0
Матч завершён
Кубок Англии, 1/32 Финала, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Росс Баркли
41′
Рубен Лофтус-Чик
Эден Азар
42′
Альваро Мората
49′
57′
Мэттью Кэш
Джо Лолли
Альваро Мората
59′
67′
Джек Колбэк
Альваро Мората
Сесар Аспиликуэта
74′
Сеск Фабрегас
Н'Голо Канте
85′
Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о хавбеке Франсеске Фабрегасе после матча 1/32 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (2:0). Ранее сообщалось, что этот матч станет последним для испанца в составе английского клуба.
Sports.ruвчера в 16:29

Подробнее о событии

Эден Азар: «Фабрегас немного стар, но еще хорош»

Матч ТВ01:03

Азар: «Фабрегас уже немного стар, но все еще хорош»

Sport24.ruвчера в 17:46

Эден Азар: Фабрегас уже немного староват, но все еще очень хорош

Советский спортвчера в 16:26

Азар - о Фабрегасе: «Он немного стар, но всё еще хорош»

Soccer.ruвчера в 16:02

Э. Азар: Фабрегас уже немного стар, но всё ещё хорош

Чемпионатвчера в 15:50

Эден Азар: «Я восхищаюсь Фабрегасом»

Спорт-Экспрессвчера в 15:22

Эден Азар: «Фабрегас уже немного стар. Но он все еще очень хорош»

Sports.ruвчера в 16:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Футбол

«Марсель» неожиданно вылетел из Кубка Франции, «Монако» идёт дальше

На стадии 1/32 финала Кубка Франции грянула сенсация. "Марсель" вылетел, проиграв 0:2 представителю Насьоналя В "Андрезьё".
Обновлено в 10:10
Футбол

«Манчестер Сити» забил семь голов в матче Кубка Англии

В матче 1/32 финала команда Хосепа Гвардиолы забила семь голов в ворота «Ротерхэма», выступающего в чемпионшипе (втором дивизионе чемпионата Англии).
Обновлено в 11:52
Футбол

Погба не полетел с «Манчестер Юнайтед» на сборы в Дубай

Манчестер Юнайтед отправился в Дубай на тренировочный сбор в рамках подготовки к матчу АПЛ против Тоттенхэма.
Обновлено в 11:39
Футбол

«Кайрат» опроверг информацию о возможном переходе Самедова

В пресс-службе "Кайрата" сообщили "СЭ", что казахстанский клуб не ведет переговоры с хавбеком Александром Самедовым.
Обновлено в 05:15
Футбол

«Эйбар» и «Вильярреал» не смогли выявить победителя в матче Примеры

В матче 18-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Вильярреал».
Обновлено в 07:51
Футбол

Азмун зимой не перейдет в иранский «Трактор Сази»

Как стало известно Sport24, нападающий «Рубина» Сердар Азмун не перейдет в зимнее трансферное окно в иранский клуб «Трактор Сази».
Обновлено в 06:24
Футбол

Думбия, Муса и Нецид стали студентами РУДН в шуточном скетче ЦСКА

Обновлено в 09:50
Футбол

«Бавария» оштрафовала Рибери за грубость в соцсетях

Французский полузащитник «Баварии» Франк Рибери оштрафован «Баварией» за грубый ответ на критику в социальных сетях.
Обновлено в 05:34
Футбол

Осинов вошел в тренерский штаб Карпина в «Ростове»

Возглавлявший молодежку Михаил Осинов присоединился к штабу тренера основной команды Валерия Карпина.
Обновлено в 11:31
Футбол

Луи ван Гал: «Клопп превратил „Ливерпуль“ в совершенную боевую машину»

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал назвал "Ливерпуль" главным фаворитом чемпионата Англии.
Обновлено в 02:54
Футбол

Акинфееву отказали в статусе лучшего голкипера страны

Филимонов подчеркнул, что Акинфеев, имея «неплохую статистику» в чемпионате страны, сам лишил себя статуса лучшего вратаря, покинув сборную России.
Обновлено в 08:46
Футбол

«Ювентус» следит за защитником «Барселоны»

Обновлено в 06:09
Футбол

Дзюба устроил вечеринку в русском народном стиле

Обновлено в 07:27
Футбол

«Барселона» может отказаться от трансфера Павара

Штутгарт намерен выручить за Павара 35 млн евро. Ранее сообщалось, что Бавария также намерена побороться за защитника.
Обновлено в 05:00
Футбол

Винисиус впервые сыграет за «Реал» в стартовом составе в матче Примеры

В стартовом составе мадридцев впервые в матче Примеры сыграет бразильский нападающий Винисиус Жуниор.
Обновлено в 11:32
ещё по теме
Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сеск Фабрегас
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Испании. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное