Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о хавбеке Франсеске Фабрегасе после матча 1/32 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (2:0). Ранее сообщалось, что этот матч станет последним для испанца в составе английского клуба.

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Эден Азар: «Фабрегас уже немного стар. Но он все еще очень хорош»

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