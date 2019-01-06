Футбол
Кубок Англии, 1/32 Финала, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Росс Баркли
|41′
Рубен Лофтус-Чик
Эден Азар
|42′
Альваро Мората
|49′
|57′
Мэттью Кэш
Джо Лолли
Альваро Мората
|59′
|67′
Джек Колбэк
Альваро Мората
Сесар Аспиликуэта
|74′
Сеск Фабрегас
Н'Голо Канте
|85′
Челси
Расстановка 4‑3‑3
13
Кабальеро
21
Дзаппакоста
27
Кристенсен
30
Луиз
33
Палмьери
44
Ампаду
7
Канте
8
Баркли
10
Азар
28
Аспиликуэта
20
Хадсон-Одои
15
Стиле
27
Дариква
24
Якоб
4
Фокс
21
Янко
23
Лолли
5
Гудиора
10
Карвалью
6
Колбэк
11
Осборн
9
Мерфи
Ноттингем Форест
Расстановка 4‑5‑1
Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о хавбеке Франсеске Фабрегасе после матча 1/32 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (2:0). Ранее сообщалось, что этот матч станет последним для испанца в составе английского клуба.
Sports.ruвчера в 16:29
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