Футбол

Эден Азар: «Фабрегас немного стар, но еще хорош»
Sportbox.RU
01:03

Челси — Ноттингем Форест
2 – 0
Матч завершён
Кубок Англии, 1/32 Финала, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Росс Баркли
41′
Рубен Лофтус-Чик
Эден Азар
42′
Альваро Мората
49′
57′
Мэттью Кэш
Джо Лолли
Альваро Мората
59′
67′
Джек Колбэк
Альваро Мората
Сесар Аспиликуэта
74′
Сеск Фабрегас
Н'Голо Канте
85′
Фабрегас хорош на поле и за его пределами. Верю, что у нео светлое будущее.
Sportbox.RU01:03

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Эден Азар: «Фабрегас немного стар, но еще хорош»

Матч ТВ01:03

Эден Азар: «Фабрегас уже немного стар. Но он все еще очень хорош»

Sports.ruвчера в 16:29

Эден Азар: Фабрегас уже немного староват, но все еще очень хорош

Советский спортвчера в 16:26

Азар - о Фабрегасе: «Он немного стар, но всё еще хорош»

Soccer.ruвчера в 16:02

Э. Азар: Фабрегас уже немного стар, но всё ещё хорош

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Эден Азар: «Я восхищаюсь Фабрегасом»

Спорт-Экспрессвчера в 15:22

Азар: «Фабрегас уже немного стар, но все еще хорош»

Sport24.ruвчера в 17:46
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Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Сеск Фабрегас
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Испании. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
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