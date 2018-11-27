Футбол
Эден Азар: «„Челси“ думает не о чемпионстве, а о попадании в топ-4»
Эден Азар: «„Челси“ думает не о чемпионстве, а о попадании в топ-4»Sports.ru00:41
Полузащитник «Челси» Эден Азар после поражения от «Тоттенхэма» (1:3) рассказал о задаче клуба в АПЛ.
Sports.ru00:41
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Футбол
ЦСКА лишился шансов на выход из группы Юношеской лиги УЕФА
ЦСКА лишился шансов на выход из группы и с двумя очками занимает последнее место в квартете. "Виктория" (5 очков) идет на третьем месте.
Обновлено в 09:14
Футбол
«Енисей» сыграет с «Ахматом» на 18-градусном морозе
Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Енисеем" и "Ахматом" пройдет 1 декабря на Центральном стадионе Красноярска, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:18
Футбол
Игроки «Спартака» поддержали Глушакова баннером
На коллективном снимке, размещенном на официальном сайте клуба, игроки стоят в футболках с игровым номером Глушакова и баннером "Один за всех - и все за одного".
Обновлено в 09:26
Футбол
«Анжи» подписал контракт с 17-летним воспитанником «ПСЖ»
«Анжи» подписал контракт с грузинским нападающим Николозом Кутателадзе, сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 09:19
Футбол
Мане сможет сыграть с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, несмотря на болезнь
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сможет помочь команде в предстоящем матче с «Пари Сен-Жермен» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Goal.com.
Обновлено в 09:11
Футбол
Капитан «Ромы» не сыграет с «Реалом» в матче Лиги чемпионов
Полузащитник итальянской "Ромы" Даниэле Де Росси не сможет принять участие в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против мадридского "Реала", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Футбол
«Динамо» сыграет первый матч на новом стадионе против «Спартака»
Футбольный клуб "Динамо" сыграет первый матч на новом стадионе против "Спартака".
Обновлено в 08:19
Футбол
Оресте Чинквини: «Паредес мог бы заиграть в „Реале“ или „Ювентусе“»
Ассистент спортивного директора "Зенита" Оресте Чинквини заявил, что полузащитник сине-бело-голубых Леандро Паредес мог бы заиграть в европейском топ-клубе.
Обновлено в 09:23
Футбол
Бывший защитник «Арсенала» Кэмпбелл возглавил клуб четвёртой лиги
Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл был назначен главным тренером клуба «Макклесфилд», выступающего в Sky Bet League Two – четвёртом по рангу дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 09:25
Футбол
Дриусси признали лучшим игроком 15-го тура РПЛ
Обновлено в 07:30
Футбол
Моуринью знает, как справиться с давлением
Не знаю, как можно чувствовать давление, когда ты играешь на стадионе перед своими болельщиками, которые тебя поддерживают.
Обновлено в 06:40
Футбол
Абидаль встретился с де Лигтом, чтобы обсудить переход в «Барселону»
Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль встретился с защитником «Аякса» Матейсом де Лигтом, утверждает Catalunya Radio.
Обновлено в 08:47
Футбол
Кагава сообщил о желании покинуть «Боруссию»
Японский полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава рассказал, что хотел бы покинуть немецкий клуб.
Обновлено в 06:52
Футбол
Классон продлил контракт с «Краснодаром»
Пресс-служба "Краснодара" сообщает, что полузащитник Виктор Классон продлил контракт с клубом.
Обновлено в 07:41
Футбол
«Лос-Анджелес Гэлакси» не стал продлевать контракт с Эшли Коулом
Клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» не стал продлевать контракт с английским защитником Эшли Коулом.
Обновлено в 03:22