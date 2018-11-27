Футбол

Эден Азар: «„Челси“ думает не о чемпионстве, а о попадании в топ-4»
Sports.ru
00:41

Полузащитник «Челси» Эден Азар после поражения от «Тоттенхэма» (1:3) рассказал о задаче клуба в АПЛ.
Sports.ru00:41

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Азар: «„Сити“ во многом лучше „Челси“, поэтому мы думаем не о чемпионстве, а о топ-4»

Eurosport.ru05:55

Азар: «Манчестер Сити» сейчас превосходит «Челси»

Евро-футбол.ру02:00

Азар: «„Челси“ думает о попадании в топ-4, а не о чемпионстве»

Sport24.ru01:50

Эден Азар: «На данный момент „Манчестер Сити“ лучше нас, нам стоит брать с них пример»

Матч ТВ01:50

Эден Азар: «На данный момент „Манчестер Сити“ лучше нас, нам стоит брать с них пример»

Sportbox.RU01:50

Азар: «Челси» думает о том, как закончить сезон в топ-4, а не о чемпионстве

Чемпионат01:19

Эден Азар: «„Челси“ думает не о чемпионстве, а о попадании в топ-4»

Sports.ru00:41
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Футбол

ЦСКА лишился шансов на выход из группы Юношеской лиги УЕФА

ЦСКА лишился шансов на выход из группы и с двумя очками занимает последнее место в квартете. "Виктория" (5 очков) идет на третьем месте.
Обновлено в 09:14
Футбол

«Енисей» сыграет с «Ахматом» на 18-градусном морозе

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Енисеем" и "Ахматом" пройдет 1 декабря на Центральном стадионе Красноярска, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:18
Футбол

Игроки «Спартака» поддержали Глушакова баннером

На коллективном снимке, размещенном на официальном сайте клуба, игроки стоят в футболках с игровым номером Глушакова и баннером "Один за всех - и все за одного".
Обновлено в 09:26
Футбол

«Анжи» подписал контракт с 17-летним воспитанником «ПСЖ»

«Анжи» подписал контракт с грузинским нападающим Николозом Кутателадзе, сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 09:19
Футбол

Мане сможет сыграть с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, несмотря на болезнь

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сможет помочь команде в предстоящем матче с «Пари Сен-Жермен» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Goal.com.
Обновлено в 09:11
Футбол

Капитан «Ромы» не сыграет с «Реалом» в матче Лиги чемпионов

Полузащитник итальянской "Ромы" Даниэле Де Росси не сможет принять участие в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против мадридского "Реала", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Футбол

«Динамо» сыграет первый матч на новом стадионе против «Спартака»

Футбольный клуб "Динамо" сыграет первый матч на новом стадионе против "Спартака".
Обновлено в 08:19
Футбол

Оресте Чинквини: «Паредес мог бы заиграть в „Реале“ или „Ювентусе“»

Ассистент спортивного директора "Зенита" Оресте Чинквини заявил, что полузащитник сине-бело-голубых Леандро Паредес мог бы заиграть в европейском топ-клубе.
Обновлено в 09:23
Футбол

Бывший защитник «Арсенала» Кэмпбелл возглавил клуб четвёртой лиги

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл был назначен главным тренером клуба «Макклесфилд», выступающего в Sky Bet League Two – четвёртом по рангу дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 09:25
Футбол

Дриусси признали лучшим игроком 15-го тура РПЛ

Обновлено в 07:30
Футбол

Моуринью знает, как справиться с давлением

Не знаю, как можно чувствовать давление, когда ты играешь на стадионе перед своими болельщиками, которые тебя поддерживают.
Обновлено в 06:40
Футбол

Абидаль встретился с де Лигтом, чтобы обсудить переход в «Барселону»

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль встретился с защитником «Аякса» Матейсом де Лигтом, утверждает Catalunya Radio.
Обновлено в 08:47
Футбол

Кагава сообщил о желании покинуть «Боруссию»

Японский полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава рассказал, что хотел бы покинуть немецкий клуб.
Обновлено в 06:52
Футбол

Классон продлил контракт с «Краснодаром»

Пресс-служба "Краснодара" сообщает, что полузащитник Виктор Классон продлил контракт с клубом.
Обновлено в 07:41
Футбол

«Лос-Анджелес Гэлакси» не стал продлевать контракт с Эшли Коулом

Клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» не стал продлевать контракт с английским защитником Эшли Коулом.
Обновлено в 03:22
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Бельгии.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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