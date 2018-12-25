Футбол

Эден Азар: «ЧМ-18 сделал меня сильнее»
Soccer.ru
09:58

До турнира люди думали, что я хороший игрок, но после ЧМ-18 мне стали говорить, что я один из лучших в мире. Я хочу оставаться на этом уровне.
Soccer.ru09:58

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Азар: «Благодаря ЧМ-2018 я вышел в персональном плане на новый уровень»

Sport24.ru11:53

Эден Азар: «Я вышел на новый уровень благодаря чемпионату мира»

Sportbox.RU11:27

Эден Азар: «Я вышел на новый уровень благодаря чемпионату мира»

Матч ТВ11:27

Азар считает, что вышел на новый уровень благодаря чемпионату мира по футболу в России

RT на русском11:18

Азар: благодаря чемпионату мира в России я вышел на новый уровень

РИА Новости10:48

Эден Азар: «ЧМ-18 сделал меня сильнее»

Soccer.ru09:58

Азар: до ЧМ меня считали хорошим игроком, а после — одним из лучших на планете

Чемпионат09:40
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Неймар рассчитывает на возвращение в «Барселону»

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Нападающий «ПСЖ» Эрик Шупо-Мотинг стал жертвой грабителей. В понедельник, 24 декабря, неизвестные обчистили дом футболиста.
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Иньеста и Халк вошли в топ-5 игроков Азии по версии InStat

Компания спортивной аналитики InStat, которая занимается профессиональной статистикой, опубликовала список пяти лучших футболистов по итогам 2018 года, выступающих в Азии.
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Уверен, у нас будет много совместных проектов, - сказал Дворкович.
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Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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