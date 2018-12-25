Футбол
До турнира люди думали, что я хороший игрок, но после ЧМ-18 мне стали говорить, что я один из лучших в мире. Я хочу оставаться на этом уровне.
Soccer.ru09:58
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Футбол
Неймар рассчитывает на возвращение в «Барселону»
Обновлено в 11:55
Футбол
Черышев и Головин включены в Топ-100 лучших футболистов 2018 года
Обновлено в 10:24
Футбол
Бывший тренер сборной России может возглавить «Рому»
Бывший помощник Фабио Капелло в сборной России Кристиан Пануччи входит в список кандидатов на должность главного тренера «Ромы».
Обновлено в 11:45
Футбол
Бенитес: у нас есть план, как победить «Ливерпуль»
Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура чемпионата Англии с бывшим клубом — «Ливерпулем».
Обновлено в 12:41
Футбол
Дзюба потренировался с бойцом UFC
Форвард Зенита и сборной России приехал в зал ММА, чтобы потренироваться с бойцом UFC Александром Волковым.
Обновлено в 05:18
Футбол
Сульшер: природой «Манчестер Юнайтед» является атакующий футбол
Природой „Манчестер Юнайтед“ является атакующий футбол. Безусловно, мы не можем играть в атакующем стиле в каждом матче.
Обновлено в 12:18
Футбол
«Балтика» расторгла договор аренды с защитником «Ростова» Плиевым
Выступающая в Футбольной национальной лиге «Балтика» и защитник Константин Плиев достигли согласия по расторжению договора аренды.
Обновлено в 11:40
Футбол
Дом нападающего «ПСЖ» Шупо-Мотинга ограбили второй раз за два месяца
Нападающий «ПСЖ» Эрик Шупо-Мотинг стал жертвой грабителей. В понедельник, 24 декабря, неизвестные обчистили дом футболиста.
Обновлено в 09:28
Футбол
Мбаппе назван лучшим футболистом Франции в 2018 году
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и французской сборной Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом Франции в 2018 году по версии авторитетного издания France Football.
Обновлено в 08:47
Футбол
«Спартак» добавил в галерею «Лучшие моменты года» одно фото с Каррерой
Обновлено в 06:58
Футбол
Иньеста и Халк вошли в топ-5 игроков Азии по версии InStat
Компания спортивной аналитики InStat, которая занимается профессиональной статистикой, опубликовала список пяти лучших футболистов по итогам 2018 года, выступающих в Азии.
Обновлено в 09:58
Футбол
Дворкович: FIDE заинтересована в совместных проектах с ФИФА
Уверен, у нас будет много совместных проектов, - сказал Дворкович.
Обновлено в 11:03
Футбол
Черчесов заявил, что не считает 2018 год самым успешным в карьере
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не считает 2018 год самым успешным в карьере.
Обновлено в 06:50
Футбол
Спаллетти: Найнгголан не сыграет с «Наполи», решение принял президент
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти сообщил, что бельгийский полузащитник Раджа Найнгголан пропустит матч 18-го тура чемпионата Италии с «Наполи», который состоится завтра, 26 декабря.
Обновлено в 10:21
Футбол
Вратарь «Тюмени» поедет на сборы с «Рубином»
22-летний голкипер отправится вместе с казанской командой на сборы в Турцию с 4 по 17 января, где получит возможность себя проявить.
Обновлено в 04:58