Вообще встреча получилась трудной, но мы сумели справиться. В целом мы победили заслуженно, здорово обыграть лучшую команду страны, — сказал Азар.

Футбол Футбол «Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес Аргентинский "Ривер Плейт" в четвертый раз в истории завоевал Кубок Либертадорес.

Футбол Футбол Кириченко утвержден в должности главного тренера «Уфы»

Футбол Футбол ЦСКА взял на матч с «Реалом» 18 футболистов

Футбол Футбол «Зенит» проиграл на своем поле «Рубину» Казанский "Рубин" на выезде в матче матче 17-го тура чемпионата России оказался сильнее "Зенита".

Футбол Футбол Акинфеев стал самым популярным человеком года по данным «Яндекса»

Футбол Футбол Директор «Милана» рассказал о будущем Ибрагимовича Спортивный директор итальянского "Милана" Леонардо исключил переход шведского нападающего американского "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича в зимнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Тибо Куртуа: «Реалу» тяжело далась победа над «Уэской» Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итог победы над «Уэской» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Испании.

Футбол Футбол Доннарумма провел за «Милан» в серии А 100-й полный матч подряд Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма принял участие в игре чемпионата Италии с «Торино» (0:0). 19-летний голкипер провел за «россонери» в серии А сто подряд матчей, в которых он отыграл все 90 минут.

Футбол Футбол Болельщик «Спартака», напавший на Глушакова, вышел из спецприемника Болельщик "Спартака" Мирослав Голунов, выбежавший на поле в матче Лиги Европы с "Рапидом" (1:2) с целью напасть на капитана москвичей Дениса Глушакова, вышел на свободу.

Футбол Футбол Леонид Слуцкий: «„Витесс“ был ментально не готов побеждать НАК» «Витесс» был ментально не готов побеждать НАК, а наш соперник вышел на поле, словно это был их последний матч в жизни.

Футбол Футбол Юрий Газинский провел 200-й матч за «Краснодар» Юрий Газинский стал вторым игроком в истории «черно-зеленых», который достиг отметки в 200 матчей за клуб, и уступает по этому показателю лишь рекордсмену «Краснодара» Жоаозиньо (217 игр).