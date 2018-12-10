Футбол

Эден Азар: «Было здорово победить лучшую команду Англии»
Sportbox.RU
02:49

Челси — Манчестер Сити
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, 8 декабря
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Н'Голо Канте
45′
53′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
Жоржиньо
63′
Матео Ковачич
Росс Баркли
65′
68′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Виллиан
Рубен Лофтус-Чик
75′
Давид Луиз
78′
Педро Родригес
80′
84′
Рияд Марез
Фил Фоден
Эден Азар
Оливье Жиру
90′
Вообще встреча получилась трудной, но мы сумели справиться. В целом мы победили заслуженно, здорово обыграть лучшую команду страны, — сказал Азар.
Sportbox.RU02:49

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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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