Эден Азар: «Будем рады, если Анри вернется в сборную Бельгии»Матч ТВ 00:39

Жардим был уволен из «Монако» в октябре 2018 года, место главного тренера команды занял Тьерри Анри. Отметим, вместе с Анри команду покинул и спортивный директор Майкл Эменало. Француз работал в штате главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса с 2016 по 2018 год.

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