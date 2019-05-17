Футбол
Эдегор вошел в символическую сборную чемпионата НидерландовМатч ТВ 06:25
Стала известна символическая сборная по итогам завершившегося чемпионата Нидерландов. В число 11 лучших вошел полузащитник «Витесса» Мартин Эдегор, которого тренирует Леонид Слуцкий.
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Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Совет Европы заявил о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ
Участники встречи глав МИДов стран Совета Европы (СЕ) заявили, что все страны объединения должны быть допущены до участия в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи на равной основе.
Обновлено в 05:43
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Политика
Зеленский распустит Верховную Раду
В Конституции Украины есть три главных причины, из-за которых президент может распустить Раду – отсутствие коалиции в парламенте, если Рада не собирается на заседание в течении месяца, а также при невозможности сформировать правительство.
Обновлено в 02:37
Политика
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
Политика
Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт
Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Политика
Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Кино
Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе
Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Путин назвал главное российское оружие XXI века
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
В России создадут новую штурмовую винтовку
По словам Бакова, после "Удава" (новый пистолет для российской армии) конструкторы получили "некий драйв" и уже достаточно далеко продвинулись в своих идеях и наработках.
Обновлено в 02:18
Общество
Надгробия из Долины Славы нашли на свалке
Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри
Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:15
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала Евровидения-2019
Российский певец Сергей Лазарев выступит в первой части финала международного песенного конкурса «Евровидение-2019», которая пройдёт в субботу, 18 мая.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видео
В Сети появилось видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, принадлежащего ВВС США. Ролик опубликовал телеканал ABC7.
Обновлено в 06:35
Музыка
Алсу с дочерью могут спеть на концерте Ержана Максима
Организаторы мероприятия ведут переговоры с продюсером певицы. Ержан выступит в столице Казахстана в конце июня.
Обновлено в 07:48
Общество
Доходы новосибирского губернатора Травникова в 2018 году удвоились
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в 2018 году заработал почти 8,879 миллиона рублей, в то время как его доход в 2017 году составил 4,685 миллиона, сообщается на сайте облправительства.
Обновлено в 07:44
Общество
Непогоду прогнозируют в Москве в начале следующей недели
Майское тепло ожидается в Москве в четверг и пятницу. Таковы прогнозы синоптиков центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 04:21
Экономика
Покупатели живут сегодняшним дном
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
В штабе Зеленского оценили выход «Народного фронта» из коалиции в Раде
В пресс-службе избранного президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали решение украинской партии «Народный фронт» выйти из парламентской коалиции.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Саратове выпавшую из окна пенсионерку от смерти спас кондиционер
В Саратове 80-летняя местная жительница во время чистки окон выпала из окна многоэтажки на девятом этаже.
Обновлено в 08:09
Путешествия
Авиакомпания AZUR air отменит питание на рейсах короче пяти часов
Авиакомпания AZUR air отменит питание на рейсах продолжительностью менее пяти часов с 1 июня, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Обновлено вчера в 17:25
Авто
Nissan разработал автопилот 5 уровня
Компания Nissan расширила возможности комплекса ассистентов ProPILOT, включив туда функцию полуавтономного вождения с возможностью движения «без рук».
Обновлено вчера в 03:48
Музыка
Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле
Известный украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, подверг критике организацию конкурса «Евровидение» в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 18:15
Энергетика
НПЗ в Германии частично приостановил работу из-за ситуации с «Дружбой»
Французская компания Total заявила, что приостановила ряд операций на своем нефтеперерабатывающем заводе в Германии Leuna для технической проверки из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 07:34
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12