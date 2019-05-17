Футбол

Эдегор вошел в символическую сборную чемпионата НидерландовМатч ТВ 06:25

Стала известна символическая сборная по итогам завершившегося чемпионата Нидерландов. В число 11 лучших вошел полузащитник «Витесса» Мартин Эдегор, которого тренирует Леонид Слуцкий.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Подопечный Слуцкого включен в команду сезона чемпионата Голландии

Газета.Ru07:17

Футболист «Витесса» включён в команду сезона в Эредивизи

RT на русском06:36

Семь игроков «Аякса» и один подопечный Слуцкого — в команде сезона в Эредивизии

Чемпионат05:58

Эдегор вошел в символическую сборную чемпионата Нидерландов

Матч ТВ06:25

Эдегор вошел в символическую сборную чемпионата Нидерландов

Sportbox.RU06:25

Игрок команды Слуцкого попал в символическую сборную чемпионата Голландии

Советский спорт06:31

Эдегор из «Витесса» попал в команду года в Эредивизи. Остальные игроки — из «Аякса» и ПСВ

Sport24.ru05:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Совет Европы заявил о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ

Участники встречи глав МИДов стран Совета Европы (СЕ) заявили, что все страны объединения должны быть допущены до участия в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи на равной основе.
Обновлено в 05:43
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Политика

Зеленский распустит Верховную Раду

В Конституции Украины есть три главных причины, из-за которых президент может распустить Раду – отсутствие коалиции в парламенте, если Рада не собирается на заседание в течении месяца, а также при невозможности сформировать правительство.
Обновлено в 02:37
Политика

В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Российский разведывательный самолет снова полетал над США

Обновлено в 08:01
Политика

Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт

Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Политика

Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Кино

Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе

Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Путин назвал главное российское оружие XXI века

Обновлено в 07:34
Армия и оружие

В России создадут новую штурмовую винтовку

По словам Бакова, после "Удава" (новый пистолет для российской армии) конструкторы получили "некий драйв" и уже достаточно далеко продвинулись в своих идеях и наработках.
Обновлено в 02:18
Общество

Надгробия из Долины Славы нашли на свалке

Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Футбол

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:15
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала Евровидения-2019

Российский певец Сергей Лазарев выступит в первой части финала международного песенного конкурса «Евровидение-2019», которая пройдёт в субботу, 18 мая.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видео

В Сети появилось видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, принадлежащего ВВС США. Ролик опубликовал телеканал ABC7.
Обновлено в 06:35
Музыка

Алсу с дочерью могут спеть на концерте Ержана Максима

Организаторы мероприятия ведут переговоры с продюсером певицы. Ержан выступит в столице Казахстана в конце июня.
Обновлено в 07:48
Общество

Доходы новосибирского губернатора Травникова в 2018 году удвоились

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в 2018 году заработал почти 8,879 миллиона рублей, в то время как его доход в 2017 году составил 4,685 миллиона, сообщается на сайте облправительства.
Обновлено в 07:44
Общество

Непогоду прогнозируют в Москве в начале следующей недели

Майское тепло ожидается в Москве в четверг и пятницу. Таковы прогнозы синоптиков центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 04:21
Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Политика

В штабе Зеленского оценили выход «Народного фронта» из коалиции в Раде

В пресс-службе избранного президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали решение украинской партии «Народный фронт» выйти из парламентской коалиции.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Саратове выпавшую из окна пенсионерку от смерти спас кондиционер

В Саратове 80-летняя местная жительница во время чистки окон выпала из окна многоэтажки на девятом этаже.
Обновлено в 08:09
Путешествия

Авиакомпания AZUR air отменит питание на рейсах короче пяти часов

Авиакомпания AZUR air отменит питание на рейсах продолжительностью менее пяти часов с 1 июня, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Обновлено вчера в 17:25
Авто

Nissan разработал автопилот 5 уровня

Компания Nissan расширила возможности комплекса ассистентов ProPILOT, включив туда функцию полуавтономного вождения с возможностью движения «без рук».
Обновлено вчера в 03:48
Музыка

Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле

Известный украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, подверг критике организацию конкурса «Евровидение» в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 18:15
Энергетика

НПЗ в Германии частично приостановил работу из-за ситуации с «Дружбой»

Французская компания Total заявила, что приостановила ряд операций на своем нефтеперерабатывающем заводе в Германии Leuna для технической проверки из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 07:34
Авто

Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мартин Эдегор
Норвежский футболист
Норвежский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Норвегии, на правах аренды выступающий за «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное