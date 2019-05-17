Футбол

Эдегор вошел в символическую сборную чемпионата НидерландовМатч ТВ 06:25

Стала известна символическая сборная по итогам завершившегося чемпионата Нидерландов. В число 11 лучших вошел полузащитник «Витесса» Мартин Эдегор, которого тренирует Леонид Слуцкий.
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