Футбол

Эдегор вошел в символическую сборную чемпионата НидерландовМатч ТВ 06:25

Стала известна символическая сборная по итогам завершившегося чемпионата Нидерландов. В число 11 лучших вошел полузащитник «Витесса» Мартин Эдегор, которого тренирует Леонид Слуцкий.
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Футболист «Витесса» включён в команду сезона в Эредивизи

RT на русском06:36

Игрок команды Слуцкого попал в символическую сборную чемпионата Голландии

Советский спорт06:31

Семь игроков «Аякса» и один подопечный Слуцкого — в команде сезона в Эредивизии

Чемпионат05:58

Эдегор вошел в символическую сборную чемпионата Нидерландов

Sportbox.RU06:25

7 игроков «Аякса» и подопечный Слуцкого включены в команду сезона Эредивизии

Евро-футбол.ру06:19

Эдегор вошел в символическую сборную чемпионата Нидерландов

Матч ТВ06:25

Эдегор из «Витесса» попал в команду года в Эредивизи. Остальные игроки — из «Аякса» и ПСВ

Sport24.ru05:43
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Политика

На Украину вернулся Коломойский

Миллиардер, политик и общественный деятель Игорь Коломойский вернулся на Украину, которую покинул в 2017 году.
Обновлено 15 мая в 23:40
Происшествия

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
Обновлено в 02:02
Политика

Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что личности организаторов, заказчиков и исполнителей убийства бывшего лидера ДНР Александра Захарченко к настоящему времени установлены.
Обновлено в 05:40
Общество

В Москве прощаются с Сергеем Доренко

На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:58
Экономика

Суд обязал Baring Vostok продать 9,99% банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск «Финвижн Холдингс» о колл-опционе на 9,99% уставного капитала (80,229 млрд акций) банка «Восточный».
Обновлено в 04:55
Происшествия

Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие

ТАСС: Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году

Обновлено в 05:20
Театры

Жена Михаила Боярского стала худруком театра им. Ленсовета

Лариса Луппиан пока знакомится с труппой Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, получила предложение стать худруком театра Ленсовета.
Обновлено в 03:57
Хоккей

Малкин рассказал, почему не играет в сборной в стрелялки

Нападающий сборной России Евгений Малкин рассказал о своем отношении к компьютерным играм и СМИ.
Обновлено в 06:33
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Политика

Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Политика

Россия намерена ответить на новые санкции США

Россия всегда подчеркивала, что это не ее выбор, она стремится к сотрудничеству с Соединенными Штатами в долгосрочной перспективе.
Обновлено вчера в 23:54
Музыка

Определены все финалисты Евровидения-2019

Обновлено вчера в 17:44
Политика

Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Музыка

Юношеский симфонический оркестр УрФО дебютирует на Уральском культурном форуме 7-8 июня

Концерт-презентация оркестра в двух отделениях пройдет 7 июня в большом зале Уральской специальной музыкальной школы, а 8 июня Юношеский симфонический оркестр УрФО выйдет на сцену большого зала Свердловской государственной филармонии, приняв участие в программе "Оркестровая панорама музыкальных коллективов Уральского федерального округа".
Обновлено в 04:46
Экономика

Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров

ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Подмосковье обнаружили обезглавленное тело женщины

Тело нашли 16 мая возле жилого дома в деревне Назарьево Сергиево-Посадского района. Погибшей оказалась 65-летняя жительница Подмосковья.
Обновлено в 06:35
Политика

Украинцам с российскими паспортами задумали запретить въезд в ЕС

Европейские чиновники попробуют выяснить, возможно ли запретить въезд в ЕС жителям востока Украины, получившим российские паспорта.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото c помолодевшей Пугачевой

Максим Галкин похвастался своей помолодевшей супругой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

FT назвал Крымский мост удавкой для украинских портов

Как отмечается в материале, Киев и его западные союзники полагают, что Крымский мост, в частности, построили для того, чтобы навязать Украине "экономическое удушье" и парализовать коммерческое судоходство в Азовском море Крымский мост — самый протяженный в России.
Обновлено вчера в 09:48
Армия и оружие

В России создадут новую штурмовую винтовку

Обновлено в 02:18
Армия и оружие

В Эстонии завершились учения НАТО «Весенний шторм»

Обновлено в 04:32
Политика

В Японии потребовали отставки депутата за слова о захвате Курил

Законодательная ассамблея японского города Немуро примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента о военном решении ситуации с Южными Курилами.
Обновлено в 01:39
Общество

Мутко: вопрос достройки проблемного нижегородского ЖК решат за неделю

Обновлено в 05:35
Экономика

Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян

В первом квартале 2019 года экономят около 69% россиян. Их доля увеличилась на 7 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 06:18
Авто

Новую Skoda Octavia заметили без камуфляжа

Модель Skoda Octavia нового поколения, премьера которой должна состояться в этом году, снова заметили на тестах в Чехии.
Обновлено в 02:48
Политика

В Кремле оценили ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о неэффективности работы властей Екатеринбурга в ситуации со строительством храма неверно, так как они вели диалог с местными жителями еще до предложения президента России Владимира Путина о возможности провести опрос.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
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Норвежский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Норвегии, на правах аренды выступающий за «Витесс».
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