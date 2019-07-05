Футбол

Эдегор перешел в «Реал Сосьедад»Sportbox.RU 10:12

Норвежский полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор продолжит карьеру в составе «Реала Сосьедад». Клуб из Сан-Себастьяна договорился с мадридцами об аренде футболиста на один сезон.
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«Реал» отдал Эдегора в аренду в «Реал Сосьедад»

Газета.Ru13:25

«Реал» отдал Эдегора в аренду в «Реал Сосьедад»

Чемпионат10:35

«Реал» отправил Эдегора в «Реал Сосьедад» на правах аренды

Sport24.ru10:35

Эдегор перешел в «Реал Сосьедад»

Советский спорт10:52

Эдегор перешел в «Реал Сосьедад»

Матч ТВ10:12

«Реал» отдал Эдегора в аренду в «Сосьедаду» на год

Sports.ru10:04

«Реал» подтвердил уход Эдегора в «Реал Сосьедад»

Спорт-Экспресс10:06
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Происшествия

Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ

Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Происшествия

На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди

На перевернувшемся в Черном море катамаране есть погибшие.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Власти Петербурга выделят семьям погибших подводников по 1 млн рублей

Семьям моряков, погибших при пожаре в глубоководном аппарате в Баренцевом море, выделят материальную помощь в размере 1 млн рублей на семью за каждого погибшего.
Обновлено в 11:37
Авто

Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации

Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Кино

Мэттью МакКонахи станет суперзлодеем Marvel

Обновлено в 03:29
Политика

Зеленский произнес речь на русском языке в Донбассе

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Политика

«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 10:09
Общество

AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности

Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.
Обновлено в 13:38
Политика

В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»

«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.
Обновлено в 12:34
Общество

Суд в Югре отказал тяжелобольному мальчику в лекарстве

Как пишут СМИ, ребенок вместе с родителями приехал из Нефтеюганска на заседание суда в Ханты-Мансийск по делу о выдаче ему жизненно важного лекарства.
Обновлено в 11:38
Музыка

Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек»

В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.
Обновлено в 11:14
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Политика

Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено в 16:05
Происшествия

Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке

Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться

Столичные полицейские разыскивают мужчину, который на западе Москвы выстрелил в двух девушек из травматического оружия.
Обновлено в 16:00
Происшествия

В Ленобласти в детском лагере зафиксирована вспышка сальмонеллеза

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Армия и оружие

Российские военные проводят учения в Черном море

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Футбол

«Атлетико» обвинил «Барселону» и Антуана Гризманна в неуважении

Обновлено в 14:53
Кино

Темнокожая актриса сыграет Русалочку в новом фильме Disney

Киностудия Walt Disney для роли Русалочки в ремейке мультфильма "Русалочка" 1989 года выбрала 19-летнюю темнокожую певицу Холли Бэйли.
Обновлено вчера в 01:45
Общество

Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу

В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
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Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Гаджеты

Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone

Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 11:43
Политика

Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским

После общения российский президент и Папа Римский обменялись подарками.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия

Травмированную в Ингушетии девочку доставили в Москву

Обновлено в 14:58
Происшествия

Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда

Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
Обновлено в 09:31
Политика

В МИД России пообещали погасить долг перед Советом Европы

Россия возместит задолженность Совету Европы за 2017 и 2018 годы после прохождения необходимых процедур.
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Технологии

Новая Windows 1.0. оказалась рекламной кампанией сериала Stranger Things

Be a part of the computing revolution and get your copy of Windows 1.0 today! pic.twitter.com/VJzgYnfEvB — Windows (@Windows) July 3, 2019 Большинство пользователей предположили, что это просто креативная рекламная кампания нового сезона сериала Stranger Things от Netflix.
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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