Футбол
Эдегор перешел в «Реал Сосьедад»Sportbox.RU 10:12
Норвежский полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор продолжит карьеру в составе «Реала Сосьедад». Клуб из Сан-Себастьяна договорился с мадридцами об аренде футболиста на один сезон.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:58, Вашингтон
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