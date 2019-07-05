Футбол
Эдегор перешел в «Реал Сосьедад»Sportbox.RU 10:12
Норвежский полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор продолжит карьеру в составе «Реала Сосьедад». Клуб из Сан-Себастьяна договорился с мадридцами об аренде футболиста на один сезон.
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