Футбол
Эдегор может сменить «Витесс» на «Аякс»Матч ТВ 14:13
Полузащитник «Витесса» Мартин Эдегор может продолжить карьеру в «Аяксе». 20-летний хабвек выступает за команду Леонида Слуцкого на правах аренды из мадридского «Реала». По информации источника, «Аякс» рассматривает вариант приобретения норвежца на полноценной основе.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
Футбол
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Обновлено в 12:10
Экономика
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Красно-белые уступили гостям в овертайме со счетом 2:3. Серия переезжает в Санкт-Петербург.
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Общество
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Польская лыжница Юстина Ковальчик считает необходимым отменить терапевтические исключения, позволяющие спортсменам принимать запрещенные препараты по медицинским показаниям.
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Обновлено в 13:58
Политика
Миллер: «Северный поток-2» не повторит судьбу «Южного потока»
«Северный поток-2» не повторит судьбу «Южного потока». Такое заявление сделал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
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Экономика
Законопроект о доплатах пенсионерам рассмотрят 5 марта
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в конце февраля заявлял, что законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума должен быть принят Госдумой в весеннюю сессию, а выплаты начнутся не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт
Умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт.
Обновлено в 06:23
Политика
Преемницу Меркель осудили за шутку о туалетах для «нейтрального пола»
Председателя входящего в правящую коалицию немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскритиковали за шутку о туалетах для людей «нейтрального пола».
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Общество
В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 года
Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил радиостанции «Говорит Москва», что «россияне закончатся к 2050 году».
Обновлено в 11:46
Политика
Макрон предложил создать Европейский совет безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать Европейский совет безопасности, в который вошла бы Великобритания.
Обновлено в 15:32
Происшествия
В Москве двухлетний ребенок упал из окна и погиб
Обновлено в 10:14
Происшествия
Пассажир бизнес-класса устроил дебош из-за безрыбья
Пассажир бизнес-класса устроил дебош из-за отсутствия рыбы в меню на борту самолета, в результате чего его сняли с рейса.
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Хоккей
«Торпедо» обыграло «Барыс» во втором овертайме
Обновлено в 15:15
Финансы
Forbes назвал лучшие банки мира
Журнал Forbes совместно с исследовательской компанией Statista составил список лучших банков в разных странах, основываясь в основном на мнении о них клиентов.
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Транспорт
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Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.
Обновлено в 05:32
Общество
Папа Римский пообещал показать секретные архивы Ватикана
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Обновлено в 06:50
Хоккей
ВХЛ: в игре «Рязань» — «Рубин» произошла массовая драка
В матче плей-офф Высшей хоккейной лиги «Рязань» — «Рубин» (0:2) произошла массовая драка.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Сотрудник колонии получил 12 лет за убийство заключённого
Бывший сотрудник исправительной колонии общего режима в городе Клинцы в Брянской области приговорён к 12 годам лишения свободы за убийство заключённого с помощью простыни.
Обновлено в 14:27
Общество
Ежегодный карнавал открывается в Бразилии
Ежегодный карнавал открывается в Бразилии.
Обновлено 01 марта в 02:16