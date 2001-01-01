Футбол

Эдегор может сменить «Витесс» на «Аякс»Матч ТВ 14:13

Реал — Аякс
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, 1/8 Финала
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Полузащитник «Витесса» Мартин Эдегор может продолжить карьеру в «Аяксе». 20-летний хабвек выступает за команду Леонида Слуцкого на правах аренды из мадридского «Реала». По информации источника, «Аякс» рассматривает вариант приобретения норвежца на полноценной основе.
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Эдегор может продолжить карьеру в «Аяксе»

Чемпионат14:13

Эдегор может сменить «Витесс» на «Аякс»

Матч ТВ14:13

Эдегор может сменить «Витесс» на «Аякс»

Sportbox.RU14:13

Эдегор может перейти из «Витесса» Слуцкого в «Аякс»

Спорт-Экспресс13:35

«Аякс» намерен выкупить Эдегора у «Реала». Норвежец играет у Слуцкого в «Витессе» на правах аренды

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