Эдегор может сменить «Витесс» на «Аякс»Матч ТВ 14:13

Полузащитник «Витесса» Мартин Эдегор может продолжить карьеру в «Аяксе». 20-летний хабвек выступает за команду Леонида Слуцкого на правах аренды из мадридского «Реала». По информации источника, «Аякс» рассматривает вариант приобретения норвежца на полноценной основе.

Эдегор может сменить «Витесс» на «Аякс»

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