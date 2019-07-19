Британский поп-музыкант и актер Эд Ширан выступил с концертом в Москве в футболке с российским гербом, передает Super.ru. Ширан 19 июля выступил на стадионе «Открытие Арена». На его концерт пришли около 40 тысяч россиян.

Эд Ширан выступил в Москве в футболке с российским гербом

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