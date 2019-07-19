Музыка

Эд Ширан выступил в футболке сборной РоссииСоветский спорт вчера в 18:34

19 июля на Открытие Арене состоялся концерт популярного певца Эда Ширана. В какой-то момент англичанин вышел на сцену в футболке сборной России.
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Ширан спел на концерте в Москве в футболке сборной России по футболу

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РЕН ТВвчера в 16:58

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Комсомольская правдавчера в 18:01

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Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в футболке сборной России

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Эд Ширан вышел на концерт в футболке с гербом России

Газета.Ruвчера в 16:21
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Эд Ширан
Британский музыкант
Британский поп-музыкант и актёр. Первый коммерческий успех пришёл к нему в июне 2011 года благодаря синглу «The A Team», занявшему третье место в британском чарте. Все его альбомы «+», «x» и «÷» занимали первые места в британском чарте, последний также возглавлял американский чарт. Песня Ширана «Thinking Out Loud» принесла ему две премии «Грэмми» в 2016 году. В январе 2017 сингл Shape of You занял 1-е место по продажам в США и Великобритании.
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