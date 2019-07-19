Музыка
Эд Ширан выступил в футболке сборной РоссииСоветский спорт вчера в 18:34
19 июля на Открытие Арене состоялся концерт популярного певца Эда Ширана. В какой-то момент англичанин вышел на сцену в футболке сборной России.
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Британская звезда выступила на стадионе «Спартака» в форме сборной России
Спорт-Экспрессвчера в 17:50
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Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
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ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
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Иран задержал британский нефтяной танкер
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
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Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
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Экономика
Глава «Открытия» Задорнов исключил ипотечный кризис в России
Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов исключил возникновение ипотечного кризиса в России, даже в долгосрочной перспективе.
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Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В ЯНАО грузовой поезд сошёл с рельсов
«На железнодорожном перегоне Собь — Харп (Приуральский район) произошёл сход вагонов грузового поезда с рельсов», — сообщили в ведомстве.
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Россия начала экспорт пряников в Китай
Российские предприниматели начали экспорт пряников в Китай, сообщил РИА Новости вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Акция по случаю годовщины убийства Шеремета прошла в Киеве
Машина, в которой ехал Шеремет, утром 20 июля 2016 года была подорвана. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня.
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Политика
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир
Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
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Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 00:54
Технологии
Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году
Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа
Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30
Политика
Путин не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы
Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию, по которой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Мужчина напал с ножом на пассажиров метрополитена в Петербурге
Неизвестный мужчина напал на двух пассажиров метрополитена с ножом и нанес им несколько колото-резанных ран.
Обновлено в 04:41
Футбол
Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS
Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
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Космос
Китайская космическая станция Tiangong-2 упала в Тихий океан
Большая часть станции сгорела во время падения, однако некоторые ее части достигли земной поверхности в южном регионе Тихого океана, между 160 и 90 градусами западной долготы и 30-45 градусами южной широты.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Путин раскритиковал действия властей Иркутской области при паводке
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Пострадавший в ДТП с бензовозом младенец умер в больнице
Пострадавший в результате жуткого ДТП в Калининградской области трехмесячный ребенок умер в больнице.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
В Индии назвали условия покупки у России истребителей пятого поколения
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что Дели может рассмотреть вопрос покупки у Москвы самолетов пятого поколения, только когда они будут поставлены на вооружение России.
Обновлено 18 июля в 18:59
Космос
Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле
Некоторые РНК уже удалось синтезировать (Эмиль Фишер и Оскар Пилоти), воспроизводя предполагаемые условия существования Земли миллиарды лет назад.
Обновлено вчера в 16:45
Армия и оружие
В китайской прессе обсуждают «дымящий» эсминец «Быстрый» ВМФ России
В китайских СМИ активно обсуждают выходивший на военно-морское учение эсминец «Быстрый» ВМФ РФ. Речь идёт об эсминце проекта 956.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Актрису Инну Чурикову в тяжелом состоянии перевели в реанимацию
По данным портала, артистка, которая случайно упала со сцены во время выступления, находится в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 01:50
Авто
«УРАЛ» отпраздновал 75-летие своего первого грузовика
Завод «Урал» торжественно отметил 75-летие выпуска своего первого грузового автомобиля.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Замглавы самарского УФСИН арестовали по подозрению в получении взятки
В Самаре по подозрению в получении взятки в 520 тыс. руб. арестовали первого заместителя начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Обновлено в 05:23
Политика
США изменят тест на получение гражданства
«Обновление, поддержание и улучшение теста, который является современным и актуальным, является нашей обязанностью для оказания помощи потенциальным новым гражданам в понимании значения гражданства США и ценностей, которые объединяют всех американцев», — приводятся слова исполняющего обязанности директора USCIS Кена Куччинелли.
Обновлено в 02:53
Общество
В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц
Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:35
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о городском дресс-коде
Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram рассказала о городском дресс-коде.
Обновлено в 02:50