Поп-музыкант Эд Ширан в пятницу, 19 июля, выступил на стадионе «Спартака» в Москве. 28-летний британец в какой-то момент вышел на сцену в форме футбольной сборной России, передает «Газета.ру».

Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в форме сборной России

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