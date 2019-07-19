Музыка
Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в форме сборной РоссииИзвестия вчера в 19:10
Поп-музыкант Эд Ширан в пятницу, 19 июля, выступил на стадионе «Спартака» в Москве. 28-летний британец в какой-то момент вышел на сцену в форме футбольной сборной России, передает «Газета.ру».
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Британская звезда выступила на стадионе «Спартака» в форме сборной России
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