Музыка

Эд Ширан вышел на сцену в футболке сборной РоссииРевизор.ру 00:14

В финале выступления Эд вышел к поклонникам в футболе сборной России и исполнил песни "Shape Of You", "I Don't Need You", "You Need Me". Также артист признался, что он, будучи парнем из маленького британского городка, всегда мечтал выступить с концертом в Лондоне.
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