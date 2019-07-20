Музыка
Эд Ширан вышел на сцену в футболке сборной РоссииРевизор.ру 00:14
В финале выступления Эд вышел к поклонникам в футболе сборной России и исполнил песни "Shape Of You", "I Don't Need You", "You Need Me". Также артист признался, что он, будучи парнем из маленького британского городка, всегда мечтал выступить с концертом в Лондоне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Британская звезда выступила на стадионе «Спартака» в форме сборной России
Спорт-Экспрессвчера в 17:50
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 04:30, Вашингтон
Происшествия
В Новосибирске КамАЗ насмерть сбил девушку на пешеходном переходе
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в 4.30 в Кировском районе водитель КамАЗа - мужчина 1970 года рождения - на улице Петухова совершил наезд на двух девушек, переходивших проезжую часть.
Обновлено в 03:58
Общество
Правительство разрешило осужденным отбывать срок поближе к родным
Проект федерального закона предполагает, что письменное заявление может составить осужденный, равно как и его близкие родственники, но при условии его согласия.
Обновлено в 03:57
Авто
Газовое топливо – одно достоинство и куча недостатков
Снимать перед продажей газовую аппаратуру тоже глупо: следы всегда остаются.
Обновлено в 03:07
Футбол
Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций
Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.
Обновлено вчера в 17:12
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР издали приказ о прекращении огня
Начальник народной милиции самопровозглашенной ДНР Денис Синенков заявил, что был издан и доведен до всех подразделений ДНР приказ о полном прекращении огня с 21 июля.
Обновлено в 04:08
Политика
Путин устроил разнос иркутским чиновникам
Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
Обновлено вчера в 11:01
Политика
В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе
Иранские власти заявили, что задержали в Ормузском проливе танкер Stena Impero из-за инцидента с иранским рыболовецким судном, сообщает агентство IRNA.
Обновлено в 03:28
Наука
Умение есть и пить как млекопитающие появилось до самих млекопитающих
Подъязычный аппарат включает в себя мелкие кости, которые у плацентарных млекопитающих лежат в толще мышц и подвижно соединены друг с другом.
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Общество
Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем
Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.
Обновлено в 03:00
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Путин не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы
Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию, по которой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.
Обновлено вчера в 17:50
Культура
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера
«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено вчера в 07:00
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда в пятницу вечером. Об этом сообщила британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 23:42
Интернет
«ВКонтакте» запускает приложение для знакомств Lovina
«ВКонтакте» запускает приложение для знакомств Lovina, в котором пользователи смогут общаться через видеозвонки и видеоистории.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Путин забрал у Челябинска право проведения саммитов ШОС и БРИКС
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Магнитогорск заявил врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что саммиты БРИКС и ШОС, которые планировалось провести в Челябинске, будут проведены в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 14:33
Космос
Японские астрономы не нашли следов инопланетян на Земле
Астрономы из Японии, занимающиеся поисками внеземных цивилизаций, не обнаружили признаков, которые свидетельствуют о пребывании на Земле инопланетян.
Обновлено вчера в 08:17
Игры
В Rockstar Social Club обнаружили очередное упоминание PC-версии Red Dead Redemption 2
На сайте статистики Red Dead Redemption 2 в Rockstar Social Club нашли упоминание PC-версии игры.
Обновлено в 04:05
Происшествия
На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП
Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.
Обновлено 18 июля в 15:01
Происшествия
Муж Инны Чуриковой рассказал, что актриса идёт на поправку
Муж народной артистки СССР Инны Чуриковой Глеб Панфилов в беседе с ТАСС рассказал, что актриса идёт на поправку.
Обновлено в 03:59
Авто
Новый Kia KX1 обошел по продажам Kia Sportage
Напомним, модель Kia KX1 появилась на рынке летом прошлого года. Паркетник создан на той же платформе, что и российский Kia Rio.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
В Подмосковье задержали двух следователей СК
В Московской области задержаны два следователя территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.
Обновлено в 03:24
Политика
Украинский суд продлил арест Вышинского
Обновлено вчера в 09:08
Хоккей
«Эдмонтон» обменял Лучича в «Калгари» на Нила
31-летний нападающий «Эдмонтона» Милан Лучич, в свою очередь, продолжит карьеру в «Калгари».
Обновлено вчера в 23:50
Экономика
Инвесторы негативно отреагировали на отчетность American Express
Руководство компании подтвердило свой прогноз, который предусматривает рост выручки American Express в 2019 году 8-10% г/г, а также нахождение EPS в диапазоне $7,85-$8,35.
Обновлено вчера в 10:48
Футбол
Главный тренер «Дерби»: «Не буду пытаться подражать Лэмпарду»
Обновлено в 04:17
Футбол
Гильерме останется в «Локомотиве»
Столичный «Локомотив» объявил, что на три года продлевает контракт с 33-летним голкипером Маринато Гильерме.
Обновлено вчера в 15:18