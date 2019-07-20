В финале выступления Эд вышел к поклонникам в футболе сборной России и исполнил песни "Shape Of You", "I Don't Need You", "You Need Me". Также артист признался, что он, будучи парнем из маленького британского городка, всегда мечтал выступить с концертом в Лондоне.

Эд Ширан вышел на сцену в футболке сборной России

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