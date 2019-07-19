Музыка
Эд Ширан выступил в футболке сборной РоссииСоветский спорт вчера в 18:34
19 июля на Открытие Арене состоялся концерт популярного певца Эда Ширана. В какой-то момент англичанин вышел на сцену в футболке сборной России.
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Британская звезда выступила на стадионе «Спартака» в форме сборной России
Спорт-Экспрессвчера в 17:50
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Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Спорт
Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию
Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве российская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию.
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие
Россия предлагает Турции истребители Су-35 вместо американских F-35
О готовности России поставлять Турции многоцелевые истребители Су-35 сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Обновлено 18 июля в 06:27
Общество
Росстат подсчитал россиян с зарплатой более миллиона рублей
Зарплатой свыше 1 000 000 рублей в месяц могут похвастаться 11 287 человек — это менее 0,1% от общего населения страны.
Обновлено в 01:21
Политика
Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту
19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:06
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста полковника-миллиардера
По словам одного из источников РИА Новости в правоохранительных органах, увольнение связано с арестом главы отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 02:28
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
Недавно Василиса показала совместный снимок с 17-летней дочерью.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы пройдет сегодня в столице
Митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы пройдет сегодня в столице.
Обновлено в 02:00
Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
В Нижнем Новгороде по решению суда арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Космос
Американский эксперт назвал главный страх человечества в космосе
Эксперт, автор книг по истории освоения космоса Род Пай рассказал, какой страх мешает человечеству покорить Марс.
Обновлено вчера в 02:31
Шоу-бизнес
Прилетевшая в Москву Лопырева надела на прогулку дубленку
Фотографию с бойфрендом и друзьями, позирующими на Красной площади, 35-летняя Лопырева уже опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Побывавший на Луне американский астронавт разочаровался
Обновлено вчера в 20:08
Общество
В МЧС назвали способы убедиться в съедобности гриба
В МЧС призвали граждан России, прежде чем сорвать гриб, убедиться в его безопасности, а также назвали способы, как это можно сделать.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Уфой» во втором туре РПЛ
«Уфа» на своей арене примет «Краснодар» в матче второго тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 19:02
Музыка
Сестра Ольги Бузовой записала на студии свою дебютную песню
Сестра Ольги Бузовой записала на студии свою дебютную песню Стоит отметить, что сестра Ольги Бузовой всегда старалась не отставать от телезвезды.
Обновлено вчера в 12:09
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Напомним, Челябинск был определен местом проведения заседания совета глав государств — членов ШОС и встречи лидеров БРИКС в 2020 году в соответствии с подписанным указом президента РФ.
Обновлено вчера в 14:46
Футбол
Ибрагимович сравнил себя с Ferrari
Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович отозвался об уровне соперников в американской Высшей футбольной лиге (MLS), в которой он выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси».
Обновлено 18 июля в 16:05