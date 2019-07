Эд Ширан Британский музыкант

Британский поп-музыкант и актёр. Первый коммерческий успех пришёл к нему в июне 2011 года благодаря синглу «The A Team», занявшему третье место в британском чарте. Все его альбомы «+», «x» и «÷» занимали первые места в британском чарте, последний также возглавлял американский чарт. Песня Ширана «Thinking Out Loud» принесла ему две премии «Грэмми» в 2016 году. В январе 2017 сингл Shape of You занял 1-е место по продажам в США и Великобритании.