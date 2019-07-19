Известный британский поп-музыкант Эд Ширан во время выступления на «Открытие Арене» исполнил одну из песен в футболке сборной России. Фото доступно в «твиттере» «безмолвие созвездий».

Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в футболке сборной России

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