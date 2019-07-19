Футбол

Эд Ширан выступил в футболке сборной РоссииСоветский спорт 18:34

19 июля на Открытие Арене состоялся концерт популярного певца Эда Ширана. В какой-то момент англичанин вышел на сцену в футболке сборной России.
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Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в футболке сборной России по футболу

Sport24.ru17:00

Эд Ширан вышел на концерт в футболке с гербом России

Газета.Ru16:21

Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в футболке сборной России (ФОТО)

ProstoProSport18:18

Британская звезда выступила на стадионе «Спартака» в форме сборной России

Спорт-Экспресс17:50

Эд Ширан выступил в Москве в футболке с гербом РФ

РЕН ТВ16:58

Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в футболке сборной России

Чемпионат16:50

Эд Ширан выступил в футболке сборной России

Советский спорт18:34
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Политика

Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
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Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера

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Футбол

РФС получил разрешение на использование VAR

Российский футбольный союз получил разрешение на использование системы видеопомощи арбитрам, сообщает пресс-служба РФС.
Обновлено в 12:03
Экономика

S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
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Все водоемы Свердловской области не соответствуют санитарным нормам

Ни один из 67 водоемов в Свердловской области не соответствует санитарным нормам, поэтому купание в них небезопасно.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

Пушилин обвинил Зеленского в неспособности обеспечить мир в Донбассе

Ситуация на линии разграничения в Донбассе продолжает оставаться напряженной — украинские вооруженные формирования продолжают целенаправленные обстрелы жилых районов и гражданских объектов инфраструктуры.
Обновлено в 11:30
Общество

Беглов пообещал закрыть крыши домов Петербурга для туристов

Обновлено в 06:14
Происшествия

Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

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Обновлено в 18:07
Энергетика

Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо

Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено в 13:44
Гаджеты

Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro

Обновлено в 15:09
Здоровье

Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок

По всему миру у людей начали диагностировать казалось бы давно побежденных болезни — коклюш, корь, столбняк.
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Google: Stadia Pro — это не «Netflix для игр»

Директор по продукту Google Stadia Андрей Дороничев провёл сессию вопросов и ответов на reddit.
Обновлено в 07:53
Интернет

Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
Обновлено в 17:02
Авто

Skoda начала производство обновленного Skoda Superb

На заводе Skoda в чешских Квасинах началось серийное производство обновленного Skoda Superb.
Обновлено в 10:54
Общество

Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге

Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.
Обновлено в 05:30
Политика

Зеленский уволил посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
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Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

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Футбол

Гвардиола не уверен, что руководство «Манчестер Сити» даст ему денег на покупку центрального защитника

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что хотел бы летом приобрести центрального защитника.
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Barsys анонсировала нового домашнего робота-бармена за $1500

Модель получила название Barsys 2.0 и в ней усовершенствовали алгоритмы приготовления коктейлей и добавили искусственный интеллект, который запоминает предпочтение гостей.
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Лобода напугала своих поклонников сделанным после концерта фото

Певица Светлана Лобода напугала поклонников, опубликовав в своем Instagram фото, сделанное после концерта, на которых показала сильные гематомы на ногах.
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Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара

Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
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Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»

Киноверсия бродвейского мюзикла «Кошки» обзавелась первым трейлером. В картине осталась музыка Эндрю Ллойда Уэббера.
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Политика

Путин поручил отменить штрафы с камер, установленных с нарушениями

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров решить вопрос с отменой штрафов водителям за ПДД, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге

Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом, двигаясь на запрещающий сигнал, столкнулся поздним вечером в пятницу с автобусом ПАЗ на Софийской улице в Санкт-Петербурге.
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Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
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Эд Ширан
Британский музыкант
Британский поп-музыкант и актёр. Первый коммерческий успех пришёл к нему в июне 2011 года благодаря синглу «The A Team», занявшему третье место в британском чарте. Все его альбомы «+», «x» и «÷» занимали первые места в британском чарте, последний также возглавлял американский чарт. Песня Ширана «Thinking Out Loud» принесла ему две премии «Грэмми» в 2016 году. В январе 2017 сингл Shape of You занял 1-е место по продажам в США и Великобритании.
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