Футбол
Эд Ширан выступил в футболке сборной РоссииСоветский спорт 18:34
19 июля на Открытие Арене состоялся концерт популярного певца Эда Ширана. В какой-то момент англичанин вышел на сцену в футболке сборной России.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Политика
Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
Обновлено в 17:36
Футбол
РФС получил разрешение на использование VAR
Российский футбольный союз получил разрешение на использование системы видеопомощи арбитрам, сообщает пресс-служба РФС.
Обновлено в 12:03
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено в 18:10
Здоровье
Все водоемы Свердловской области не соответствуют санитарным нормам
Ни один из 67 водоемов в Свердловской области не соответствует санитарным нормам, поэтому купание в них небезопасно.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Пушилин обвинил Зеленского в неспособности обеспечить мир в Донбассе
Ситуация на линии разграничения в Донбассе продолжает оставаться напряженной — украинские вооруженные формирования продолжают целенаправленные обстрелы жилых районов и гражданских объектов инфраструктуры.
Обновлено в 11:30
Общество
Беглов пообещал закрыть крыши домов Петербурга для туристов
Обновлено в 06:14
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Обновлено в 18:07
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено в 13:44
Гаджеты
Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro
Обновлено в 15:09
Здоровье
Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
По всему миру у людей начали диагностировать казалось бы давно побежденных болезни — коклюш, корь, столбняк.
Обновлено в 17:04
Игры
Google: Stadia Pro — это не «Netflix для игр»
Директор по продукту Google Stadia Андрей Дороничев провёл сессию вопросов и ответов на reddit.
Обновлено в 07:53
Интернет
Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
Обновлено в 17:02
Авто
Skoda начала производство обновленного Skoda Superb
На заводе Skoda в чешских Квасинах началось серийное производство обновленного Skoda Superb.
Обновлено в 10:54
Общество
Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге
Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленский уволил посла Украины в США
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено в 09:31
Футбол
Гвардиола не уверен, что руководство «Манчестер Сити» даст ему денег на покупку центрального защитника
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что хотел бы летом приобрести центрального защитника.
Обновлено в 19:06
Технологии
Barsys анонсировала нового домашнего робота-бармена за $1500
Модель получила название Barsys 2.0 и в ней усовершенствовали алгоритмы приготовления коктейлей и добавили искусственный интеллект, который запоминает предпочтение гостей.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Лобода напугала своих поклонников сделанным после концерта фото
Певица Светлана Лобода напугала поклонников, опубликовав в своем Instagram фото, сделанное после концерта, на которых показала сильные гематомы на ногах.
Обновлено в 16:03
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено в 10:20
Кино
Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»
Киноверсия бродвейского мюзикла «Кошки» обзавелась первым трейлером. В картине осталась музыка Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, установленных с нарушениями
Президент Владимир Путин поручил кабинету министров решить вопрос с отменой штрафов водителям за ПДД, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге
Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом, двигаясь на запрещающий сигнал, столкнулся поздним вечером в пятницу с автобусом ПАЗ на Софийской улице в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:40
Происшествия
В Башкирии шесть человек пострадали при взрыве на катере
Обновлено в 13:55
Гаджеты
Redmi анонсировал портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч
В Китае состоялся анонс Redmi Pro Powerbank емкостью 10 000 и 20 000 мАч.
Обновлено в 04:05
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Обновлено в 18:46
Авто
Проект Karelia активно строится: новые подробности постройки экспедиционного LADA Largus
Целью проекта является постройка экспедиционного автомобиля на базе отечественной LADA Largus.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08