Эберг победила в индивидуальной гонке на ЧЕ, Сливко стала шестойРИА Новости 13:44

Шведская биатлонистка Ханна Эберг победила в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате Европы, который проходит в белорусском центре олимпийской подготовки Раубичи под Минском. Эберг стала первой со временем 48 минут 13,1 секунды (3 промаха).

Эберг победила в индивидуальной гонке на ЧЕ, Сливко стала шестой

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