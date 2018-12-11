Футбол
Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал, в каком состоянии находятся переговоры с лондонским клубом, а также в очередной раз признался в симпатии к мадридскому «Реалу».
Чемпионат00:10
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Эден Азар: «Я всегда любил „Реал“. Приму решение о своем будущем, но не знаю, когда»
Sports.ruвчера в 16:59
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 01:02, Ашберн
Футбол
«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене.
Обновлено в 00:39
Футбол
Тульский «Арсенал» уступил «Ахмату»
Обновлено в 00:59
Футбол
«Эвертон» вырвал ничью в матче с «Уотфордом»
Обновлено в 00:52
Футбол
«Барселона» отказалась от проведения матча с «Жироной» в США
Барселона выступила с официальным заявлением о проведении матча чемпионата Испании с Жироной в США.
Обновлено вчера в 17:53
Футбол
«Челси» запретил посещать матчи четырем фанатам, обвиненным в расизме
Обновлено вчера в 16:15
Футбол
Ещенко и Назаров снялись в музыкальном фильме
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко снялся в музыкальном фильме «Верить и мечтать» вместе с актёром Дмитрием Назаровым.
Обновлено в 00:30
Футбол
Головин пропустит матч против «Боруссии» из-за болезни
22-летний хавбек пропустит матч последнего тура группового этапа Лиги Чемпионов против дортмундской «Боруссии» из-за болезни, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 00:50
Футбол
Виктор Классон: «Хочу, чтобы „Краснодар“ на мне заработал»
Обновлено вчера в 19:42
Футбол
«Вильярреал» перед матчем со «Спартаком» уволил главного тренера
В следующем матче «Вильярреал» дома в рамках 6-го тура группового раунда Лиги Европы сыграет со «Спартаком».
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Двух итальянских врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори
Как сообщает AFP, прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве.
Обновлено вчера в 20:27
Футбол
Шалимов: «Отсутствие Мамаева в „Краснодаре“ не чувствуется»
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что на игре «быков» уже не сказывается отсутствие полузащитника Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол
22-летний футболист «Баварии» может завершить карьеру из-за травмы
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман заявил, что может завершить спортивную карьеру, если ему понадобится дополнительная операция на лодыжке.
Обновлено вчера в 19:50
Футбол
Фил Фоден продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2024 года
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден продлил контракт с клубом до 2024 года, сообщает официальный сайт "горожан".
Обновлено в 00:15
Футбол
На Кубани ФК «Урожай» возглавил Николай Писарев
Напомним, ФК "Урожай" был создан в 2018 году после ликвидации за долги "Кубани".
Обновлено в 00:35
Футбол
Игорь Шалимов: «У „Зенита“ нет кризиса, но „Рубину“ он проиграл заслуженно»
Не могу сказать, что "Зенит" в кризисе, но "Рубин" заслуженно победил.
Обновлено вчера в 16:10