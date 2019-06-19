ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальнымиГазета.Ru 03:55

Российское правительство приняло решение сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными. Такие данные содержатся в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования. В документе зафиксирован тезис о том, что ЕГЭ и ОГЭ планируют перевести в компьютерную форму.

ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

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