Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальнымиВести.Ru 00:09
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными. Это позволит решить проблему списываний, а также уменьшит число тех, кто критикует нынешнюю форму проведения экзаменов.
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с чего всё началось
В числе основных задач, направленных на совершенствование и развитие общего образования, в докладе зафиксирован тезис о переводе ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму. Это позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов.Известиявчера в 18:45
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Задания ЕГЭ попробуют сделать индивидуальными с помощью искусственного интеллекта
Интерфаксвчера в 20:33
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