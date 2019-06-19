Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальнымиВести.Ru 00:09

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными. Это позволит решить проблему списываний, а также уменьшит число тех, кто критикует нынешнюю форму проведения экзаменов.
Читать в источнике
с чего всё началось

Власти решили сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными

В числе основных задач, направленных на совершенствование и развитие общего образования, в докладе зафиксирован тезис о переводе ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму. Это позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов.
Известиявчера в 18:45

Подробнее о событии

В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ

Life.ru00:20

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Вести.Ru00:09

Задания ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:50

Школьники будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ индивидуально

URA.Ruвчера в 20:21

Задания ЕГЭ попробуют сделать индивидуальными с помощью искусственного интеллекта

Интерфаксвчера в 20:33

Сдача ЕГЭ сильно изменится

Deita.ruвчера в 19:30

Власти решили сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными

Известиявчера в 18:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 01:03, Вашингтон
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие

Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе

Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено вчера в 11:57
Общество

Во Владивостоке суд оштрафовал отловщиков косаток на 37,6 млн

В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:58
Политика

Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским

Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку

В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Наука

Назван популярный продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин

Употребление двух и более порций натурального йогурта в неделю снижает риск развития аденомы, которая может предшествовать появлению рака кишечника.
Обновлено в 00:18
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Политика

Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании

Президент США Дональд Трамп официально объявил во вторник о намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года.
Обновлено вчера в 20:58
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 20:23
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено 17 июня в 13:31
Политика

Пушков пояснил слова Меркель об условиях возвращения России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях, которые должны быть выполнены для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 19:45
Наука

Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России

НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.
Обновлено вчера в 03:27
Экономика

В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями

В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено вчера в 14:57
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту

«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 13:52
Экономика

Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России

Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Спорт

Экс-президент UEFA Платини освобожден из-под стражи

Платини был взят под стражу в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

Пилот изнасиловал девочку во время полета на борту частного самолета

Инцидент произошел еще в июне 2018-го года, когда владелец частного самолет американский 51-летний миллионер, он же пилот, изнасиловал на борту 15-летнюю девочку.
Обновлено в 00:37
Энергетика

Правительство прояснило ситуацию с ценами на бензин

Правительство пояснило, что статистика Росстата по росту цен на бензин на 17% относится к оптовым ценам, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 14:51
Авто

Chery готовит второй премиальный кроссовер бренда Exeed

По предварительным данным, новинка будет построена на платформе Chery M3X с независимой задней подвеской.
Обновлено вчера в 13:38
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящие из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала фото с голой грудью

Недавно в Сети появился тизерный трейлер будущей картины. Поклонники обратили внимание на пикантный кадр, где звезда предстала топлес.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
Обновлено вчера в 20:14
Общество

«Однажды успокаивал девушку, что я не терминатор»: история уральца с киберрукой за пять миллионов

Обновлено в 00:00
Транспорт

В метро к середине лета 200 турникетов заменят на новые

К середине лета на 11 станциях московской подземки установят около 200 современных турникетов, говорится на портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 00:58
Космос

Загадочная Нибиру «родила» две планеты – смертоносное трио летит к Земле: подробности

Смертоносная Нибиру, похоже, решила атаковать Землю не сама – она произвела еще две планеты, которые будут участвовать в ее замыслах.
Обновлено вчера в 06:37
Футбол

Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой

Обновлено вчера в 22:59
Музыка

Микелла Абрамова и Ержан Максим записали песню

Обновлено вчера в 21:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное