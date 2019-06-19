ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальнымиВести.Ru 00:09

В числе основных задач, направленных на совершенствование и развитие общего образования, в докладе зафиксирован тезис о переводе ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму. Это позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов.

с чего всё началось

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными. Это позволит решить проблему списываний, а также уменьшит число тех, кто критикует нынешнюю форму проведения экзаменов.

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

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