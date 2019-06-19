Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальнымиВести.Ru 00:09

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными. Это позволит решить проблему списываний, а также уменьшит число тех, кто критикует нынешнюю форму проведения экзаменов.
Читать в источнике
с чего всё началось

Знать бесконечность: задания ЕГЭ планируют сделать индивидуальными

Варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ планируют сделать индивидуальными. Такая задача сформулирована в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Российские школьники ответили на идею сделать ЕГЭ индивидуальным

URA.Ru02:37

«Известия» узнали о планах сделать задания на ЕГЭ индивидуальными

РБК02:22

Задания ЕГЭ попробуют сделать индивидуальными с помощью искусственного интеллекта

Интерфаксвчера в 20:33

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Вести.Ru00:09

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:50

Задания ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

RT на русском01:59

Власти решили сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными

Известиявчера в 18:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Обновлено в 02:41
Общество

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

Внутри территории оба дома соединены дорожкой, свидетельствующей о том, что соседи запросто ходят друг к другу в гости.
Обновлено в 03:47
Общество

Уральцы попросили Путина переселить чиновников в их аварийные дома

Жители города Асбест, расположенного в Свердловской области, записали видеообращение к российскому лидеру Владимиру Путину в преддверии прямой линии с просьбой переселить в их аварийные дома местных чиновников, которые уже несколько лет переносят сроки расселения.
Обновлено в 03:48
Происшествия

За что в Лондоне жестоко убили 34-летнего россиянина

В Лондоне в результате нападения неизвестных скончался 34-летний россиянин Глеб Жебровский, также известный под именем Глеб Стальной.
Обновлено в 02:44
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено вчера в 12:03
Шоу-бизнес

Бузова делится настроением своего недавнего отпуска

В stories Ольга загрузила короткий ролик, как она возвращает себе настроение в такую жару.
Обновлено в 00:50
Экономика

Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Общество

Выпускники только одной школы сдали физику на 100 баллов

На экзамене по физике высокие баллы, больше 80, получили 171 выпускник. При этом в этом году сдавали его практически 1650 школьников.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика

Модернизация аэропорта «Домодедово» снизила его пропускную способность

Проект по модернизации аэропорта «Домодедово», реализуемый Росавиацией, не был завершен в установленный срок и привел к падению пропускной способности воздушной гавани.
Обновлено в 02:41
Экономика

Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума

Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали

Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Технологии

«Ленэнерго» запустило новый сервис подключения к электросетям

ПАО «Ленэнерго» запустило инновационный онлайн-сервис техприсоединения.
Обновлено вчера в 10:58
Общество

«Росконтроль» нашел пальмовое масло в эскимо

Всего было проверено семь производителей эскимо: «Вологодский пломбир», «Чистая линия», «ГОСТОВский пломбир», «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Коровка из Кореновки» и «Снежное лакомство».
Обновлено в 01:57
Общество

Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы

Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено вчера в 16:46
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено вчера в 08:50
Авто

В России отзывают 1,3 тысячи моделей Audi A3

Обновлено вчера в 18:08
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Академики РАН составили «письмо 30»

С открытым письмом к президенту обратились 30 академиков РАН.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке

Пожарные остановили распространение огня на крыше пятиэтажки во Владивостоке на площади 300 "квадратов", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по Донецку

Украинские вооруженные формирования ранним утром 19 июня нанесли массированный удар по западу Донецка с применением артиллерийских орудий калибром 122 мм.
Обновлено в 03:05
Музыка

Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом

Обновлено вчера в 22:04
Политика

В Чечне займутся подготовкой космонавтов

Руководитель Центра подготовки космонавтов сообщил, что с 2020 года на базе университета в Гудермесе может проводиться специальная парашютная подготовка, а также один из таких видов подготовки, как выживание в горно-лесистой местности.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»

Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
Обновлено вчера в 12:47
Общество

СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях

Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие

Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе

Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено вчера в 11:57
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 04:06
Политика

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Обновлено вчера в 13:35
Экономика

Аксаков считает, что криптовалюту Facebook не легализуют в России

"Что касается использования криптовалюты Facebook в качестве платежного инструмента в России на данном этапе - мое мнение, что в нашей стране это будет запрещено", - заявил он.
Обновлено вчера в 13:12
Авто

В семействе BMW восьмой серии появилось Gran Coupe

Gran Coupe оказалось всего на 70 кг тяжелее обычного купе.
Обновлено в 02:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное