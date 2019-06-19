Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальнымиВести.Ru 00:09
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными. Это позволит решить проблему списываний, а также уменьшит число тех, кто критикует нынешнюю форму проведения экзаменов.
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с чего всё началось
Варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ планируют сделать индивидуальными. Такая задача сформулирована в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Задания ЕГЭ попробуют сделать индивидуальными с помощью искусственного интеллекта
Интерфаксвчера в 20:33
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