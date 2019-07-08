В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.

с чего всё началось

Как отмечает газета, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения назвали запрет на реализацию алкогольных энергетиков в РФ барьером на внутреннем рынке ЕАЭС. "Известия" напоминают, что запрет на производство и оборот алкогольных тонизирующих напитков действует в России с 1 января 2018 года.

ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики

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