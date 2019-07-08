Экономика

ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетикиИнтерфакс вчера в 23:03

Как отмечает газета, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения назвали запрет на реализацию алкогольных энергетиков в РФ барьером на внутреннем рынке ЕАЭС. "Известия" напоминают, что запрет на производство и оборот алкогольных тонизирующих напитков действует в России с 1 января 2018 года.
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с чего всё началось

В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.
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RT на русскомвчера в 20:37

Алкогольные энергетики могут вернуться в российские магазины

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В России могут снять запрет на продажу алкоэнергетиков — СМИ

REGNUMвчера в 16:38

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

РБКвчера в 21:32
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