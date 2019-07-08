Экономика
ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетикиИнтерфакс вчера в 23:03
Как отмечает газета, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения назвали запрет на реализацию алкогольных энергетиков в РФ барьером на внутреннем рынке ЕАЭС. "Известия" напоминают, что запрет на производство и оборот алкогольных тонизирующих напитков действует в России с 1 января 2018 года.
Читать в источнике
Оценить386
с чего всё началось
В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
Кино
Вышел первый русский трейлер фильма «Мулан»
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Премьер Грузии назвал провокацией мат телеведущего в адрес Путина
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал провокацией инцидент с телеведущим "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе нецензурно высказался в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:24
Футбол
«Барселона» представила выездную форму на следующий сезон
Обновлено в 05:36
Политика
Зеленский назвал украинско-российский телемост опасным пиар-ходом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный украинско-российский телемост опасным пиар-ходом перед выборами в парламент, которые запланированы на 21 июля.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Общество
Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star
Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати).
Обновлено в 06:05
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Футбол
УЕФА опроверг информацию о приглашении сборной Аргентины в Лигу наций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг появившуюся в СМИ информацию о приглашении сборной Аргентины выступать в Лиге наций.
Обновлено в 06:07
Общество
Власти Екатеринбурга продолжают искать площадку под Универсиаду
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на «Иннопроме» заявил, что сейчас власти выбирают между двумя площадками, где построить деревню «Универсиады».
Обновлено в 04:09
Политика
Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:48
Здоровье
Эксперты рассказали, кому следует есть грибы
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл
На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено вчера в 10:22
ЖКХ
Жители Екатеринбурга опять останутся без горячей воды
Среднеуральская ГРЭС начинает масштабный ремонт, в связи с чем с 12 по 25 июля Среднеуральск и Верхняя Пышма останутся без горячей воды.
Обновлено в 04:57
Кино
Молодой актер студии Disney Камерон Бойс умер во сне
Сегодня ночью скончался молодой актер Dysney Камерон Бойс, который известен своими ролями в телевизионном мюзикле «Наследники» и фильме «Одноклассники», где он снялся с актером Адамом Сэндлером.
Обновлено вчера в 04:40
Политика
Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию
Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 05:34
Авто
Японцы используют каршеринг для сна и отдыха
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Самолет UTair развернулся над Литвой из-за ЧП на борту
Самолет Boeing 737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс UT705 из Москвы в Берлин, подал сигнал об аварийной ситуации на борту и развернулся в сторону России, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:14
Авто
АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus
Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Андрей Малахов высказался о разводе Лолиты с мужем
Малахов считает, что Лолите нелегко смириться с очередным разводом, однако она не показывает своих истинных чувств.
Обновлено в 04:45
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Футбол
«Торпедо» обыграло «Факел» в первом матче Игнашевича
Обновлено вчера в 14:54
Авто
Названы самые популярные в РФ иномарки стоимостью до 1 млн рублей
Вторым после Rio идет Hyundai Solaris со средневзвешенным ценником 897 тыс. рублей, на котором за 6 месяцев 2019 года остановили свой выбор 30 710 россиян.
Обновлено в 01:16
Спорт
Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Коллега Шепелева рассказал о его новой возлюбленной
Друг Дмитрия Шепелева рассказал о новой возлюбленной телеведущего 36-летней Екатерине Тулуповой.
Обновлено в 02:57
Происшествия
ВС Башкирии отменил приговор из-за «дословного копирования»
Президиум Верховного суда РБ пришел к выводу, что текст приговора дословно копирует обвинительное заключение, судьей он не составлялся.
Обновлено в 04:18
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46