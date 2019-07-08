Экономика

ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетикиИнтерфакс вчера в 23:03

Как отмечает газета, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения назвали запрет на реализацию алкогольных энергетиков в РФ барьером на внутреннем рынке ЕАЭС. "Известия" напоминают, что запрет на производство и оборот алкогольных тонизирующих напитков действует в России с 1 января 2018 года.
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с чего всё началось

В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.
Известиявчера в 17:01

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Алкоэнергетики могут вернуться в российские магазины, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:56

«Известия»: ЕЭК хочет обязать Россию вернуть в магазины алкогольные энергетики

ТАССвчера в 22:48

В России могут снять запрет на продажу алкоэнергетиков — СМИ

REGNUMвчера в 16:38

СМИ: В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков

RT на русскомвчера в 20:37

Алкогольные энергетики могут вернуться в российские магазины

РЕН ТВвчера в 17:10

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

РБКвчера в 21:32

В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

Известиявчера в 17:01
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Политика

В МИД прокомментировали оскорбления руководства России на «Рустави 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на поведение ведущего на грузинском оппозиционном канале "Рустави 2", позволившего себе обругать российское руководство.
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Происшествия

Пятилетнего ребенка привязали к столбу под Ярославлем

Представители отдела по работе с несовершеннолетними пришли к семье 5 июля, где во дворе обнаружили ребенка привязанным к столбу.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Украинский телеканал пригрозили лишить лицензии за телемост с Россией

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Обновлено в 04:44
Общество

Ржавеющий самолет Ан-8 в лесах под Петербургом оказался учебным

По дороге в поселок Песочный под Петербургом обнаружили ржавеющий транспортный самолет Ан-8, и только сейчас стало ясно, что там делает заброшенный транспортник.
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Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами

Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
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Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
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Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Армия и оружие

Партия модернизированных АК-74М «Обвес» поступила на вооружение ЦВО

По словам временно исполняющего обязанности начальника службы РАВ Михаила Кузина, на вооружение ЦВО в рамках гособоронзаказа поступило 6 тысяч модернизированных автоматов Калашникова АК-74М калибра 5,45-мм. с комплектом модернизации "Обвес".
Обновлено в 02:16
Футбол

ЦСКА объявил о подписании контракта с баскетболистом «Олимпиакоса»

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Политика

Россия и Грузия прервали прямое авиасообщение

Вскоре указ о запрете прямых перелетов между странами подписал президент РФ Владимир Путин.
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Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Здоровье

Врачи рассказали о пользе грибов

Обновлено вчера в 20:14
Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23

Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Политика

Мэр Тбилиси отреагировал на мат журналиста в адрес Путина

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Общество

Россияне назвали регистрацию брака обязательной

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СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии

Правоохранители проверят органы опеки и участкового педиатра по уголовному делу об избиении семилетней девочки в Ингушетии.
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Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию против строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока».
Обновлено вчера в 06:34
Политика

Верховный суд Украины отменил повторную жеребьёвку партий

Верховный суд Украины принял решение об отмене повторной жеребьёвке партий на выборах в Верховную раду Украины, сообщило 8 июля издание Strana.ua.
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Политика

В Татарстане суд прекратил дело об оскорблении «Единой России»

Сармановский суд Татарстана прекратил дело об оскорблении «Единой России» за отсутствием состава правонарушения.
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Кино

В Сети обнародован первый трейлер киноверсии «Мулан» от Disney

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Экономика

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
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Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
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Экономика

Россиян захотели оградить от вкладов в валюте

Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
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Армия и оружие

В ДНР при обстреле повредили школу и сельскую администрацию

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Прощание с Сергеем Яковлевым пройдёт во вторник

Прощание с Сергеем Яковлевым пройдёт во вторник, 9 июля, в Доме общественных организаций с 11 до 12 часов.
Обновлено в 04:32
Интернет

Microsoft сообщила о серьезной ошибке в обновлении Windows 10

Microsoft сообщила пользователям Windows 10, что недавнее обновление KB4501375 плохо влияет на работу диспетчера подключений удаленного доступа (Remote Access Connection Manager — RASMAN).
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Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
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«Торпедо» обыграло «Факел» в первом матче Игнашевича

Обновлено вчера в 14:54
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