Экономика
ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетикиИнтерфакс вчера в 23:03
Как отмечает газета, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения назвали запрет на реализацию алкогольных энергетиков в РФ барьером на внутреннем рынке ЕАЭС. "Известия" напоминают, что запрет на производство и оборот алкогольных тонизирующих напитков действует в России с 1 января 2018 года.
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с чего всё началось
В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.Известиявчера в 17:01
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Политика
В МИД прокомментировали оскорбления руководства России на «Рустави 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на поведение ведущего на грузинском оппозиционном канале "Рустави 2", позволившего себе обругать российское руководство.
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Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
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Пятилетнего ребенка привязали к столбу под Ярославлем
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Обновлено вчера в 19:32
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Общество
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Обновлено вчера в 17:59
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Россия и Грузия прервали прямое авиасообщение
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Обновлено в 00:59
Политика
Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса
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Обновлено в 01:00
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23
Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Политика
Мэр Тбилиси отреагировал на мат журналиста в адрес Путина
Мэр Тбилиси Каха Каладзе отреагировал на нецензурную ругать грузинского ведущего в адрес президента России Владимира Путина в эфире передачи.
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Общество
Россияне назвали регистрацию брака обязательной
Обновлено в 02:05
Происшествия
СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии
Правоохранители проверят органы опеки и участкового педиатра по уголовному делу об избиении семилетней девочки в Ингушетии.
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Политика
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию против строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока».
Обновлено вчера в 06:34
Политика
Верховный суд Украины отменил повторную жеребьёвку партий
Верховный суд Украины принял решение об отмене повторной жеребьёвке партий на выборах в Верховную раду Украины, сообщило 8 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 01:18
Политика
В Татарстане суд прекратил дело об оскорблении «Единой России»
Сармановский суд Татарстана прекратил дело об оскорблении «Единой России» за отсутствием состава правонарушения.
Обновлено в 04:23
Кино
В Сети обнародован первый трейлер киноверсии «Мулан» от Disney
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Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
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РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Экономика
Россиян захотели оградить от вкладов в валюте
Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
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Происшествия
Прощание с Сергеем Яковлевым пройдёт во вторник
Прощание с Сергеем Яковлевым пройдёт во вторник, 9 июля, в Доме общественных организаций с 11 до 12 часов.
Обновлено в 04:32
Интернет
Microsoft сообщила о серьезной ошибке в обновлении Windows 10
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Обновлено в 01:53
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
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Футбол
«Торпедо» обыграло «Факел» в первом матче Игнашевича
Обновлено вчера в 14:54