Экономика

ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетикиИнтерфакс вчера в 23:03

Как отмечает газета, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения назвали запрет на реализацию алкогольных энергетиков в РФ барьером на внутреннем рынке ЕАЭС. "Известия" напоминают, что запрет на производство и оборот алкогольных тонизирующих напитков действует в России с 1 января 2018 года.
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с чего всё началось

В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.
Известиявчера в 17:01

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Алкоэнергетики могут вернуться в российские магазины, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:56

В России могут снять запрет на продажу алкоэнергетиков — СМИ

REGNUMвчера в 16:38

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

РБКвчера в 21:32

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RT на русскомвчера в 20:37

Алкогольные энергетики могут вернуться в российские магазины

РЕН ТВвчера в 17:10

«Известия»: ЕЭК хочет обязать Россию вернуть в магазины алкогольные энергетики

ТАССвчера в 22:48

В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

Известиявчера в 17:01
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Политика

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В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

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Финансы

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 63,87 рубля

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Общество

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Политика

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По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
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Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
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Экономика

Россиян захотели оградить от вкладов в валюте

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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок по средневзвешенной цене у жителей России, учитывались продажи по модификациям за 6 месяцев нынешнего года.
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Прощание с Сергеем Яковлевым пройдёт во вторник, 9 июля, в Доме общественных организаций с 11 до 12 часов.
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На 21-м году жизни скончался американский актёр Камерон Бойс.
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Политика

В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского

В Сети появилось видео, снятое на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде, где президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
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Политика

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Иран обвинил Великобританию в пиратстве

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