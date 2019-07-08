Экономика
ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетикиИнтерфакс вчера в 23:03
Как отмечает газета, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения назвали запрет на реализацию алкогольных энергетиков в РФ барьером на внутреннем рынке ЕАЭС. "Известия" напоминают, что запрет на производство и оборот алкогольных тонизирующих напитков действует в России с 1 января 2018 года.
Читать в источнике
Оценить380
с чего всё началось
В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:18, Вашингтон
Политика
Националисты поставили ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией
Украинские националисты требуют от президента Украины Владимира Зеленского принять меры в связи с анонсированным телемостом между каналами «Россия 1» и NEWSONE.
Обновлено в 05:12
Авто
JAC объявила российские цены на новый пикап T6
Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.
Обновлено в 03:35
Политика
Россия прокомментировала оскорбления Путина на грузинском ТВ
В МИД России осудили выступление грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире нецензурно оскорблял президента России Владимира Путина и его родителей.
Обновлено в 04:29
Политика
Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах Грузии
Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах в Батуми, Кутаиси, и районе Кахетия после отмены полетов российских авиакомпаний в Грузию, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 04:56
Общество
Великобритания оштрафует British Airways из-за утечки данных клиентов
В сентябре 2018 г. British Airways сообщила, что хакеры украли данные около 380 000 клиентов за две недели с сайта и мобильного приложения авиакомпании.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Российские школьники поиграли в каскадеров и подожгли товарища
Три подростка в возрасте 12-13 лет играли в каскадеров. В процессе игры они обливали друг друга горючей жидкостью и поджигали.
Обновлено в 04:31
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 63,87 рубля
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
Обновлено в 04:33
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Общество
Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star
L'One подал в суд не только на лейбл Black Star, но также на Тимати и гендиректора Black Star Павла Курьянова, известного как Пашу.
Обновлено в 04:58
Политика
Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана
Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана, заявил официальный представитель Организации атомной энергии страны Бехруз Камальванди.
Обновлено в 04:56
Гаджеты
ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS
По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено вчера в 08:44
Кино
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney
На YouTube-канале "Disney Россия" опубликован первый локализованный тизер-трейлер игрового ремейка "Мулан".
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»
Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Экономика
Россиян захотели оградить от вкладов в валюте
Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Авто
Назвали самые популярные иномарки стоимостью до 1 млн рублей в России
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок по средневзвешенной цене у жителей России, учитывались продажи по модификациям за 6 месяцев нынешнего года.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой рассекретила своего бойфренда
Дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, живет и учится в США.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
Прощание с Сергеем Яковлевым пройдёт во вторник
Прощание с Сергеем Яковлевым пройдёт во вторник, 9 июля, в Доме общественных организаций с 11 до 12 часов.
Обновлено в 04:32
Здоровье
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Футбол
«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста Хаджи
Обновлено вчера в 09:37
Кино
Звезда канала Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
На 21-м году жизни скончался американский актёр Камерон Бойс.
Обновлено вчера в 07:39
Политика
В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского
В Сети появилось видео, снятое на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде, где президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено вчера в 00:26
Политика
Власти США: антисанитарию в центрах для нелегалов придумали журналисты
В ведомстве утверждают, что сообщения о различных кожных заболеваниях, от которых страдают дети, о дефиците воды и еды — безосновательны, передает "Россия 24".
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл
На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Иран обвинил Великобританию в пиратстве
Власти Гибралтара, заморской территории Великобритании, 4 июля задержали танкер под флагом Панамы.
Обновлено в 03:55
Общество
Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений
Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.
Обновлено в 03:06