Экономика
ЕЦБ запускает в обращение обновленные купюры 100 и 200 евроНТВ 10:45
В новых банкнотах номиналом 100 и 200 евро повышен уровень защиты от подделки. Купюры старого образца будут изымать из оборота постепенно. С 28 мая Европейский центральный банк запустил в обращение обновленные банкноты номиналом 100 и 200 евро.
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