Экономика

В Евросоюзе ввели в обращение новые купюрыРоссийская газета 06:23

Европейский союз во вторник ввел в обращение новые купюры номиналом 100 и 200 евро. Основные изменения в банкнотах касаются их размера, который теперь идентичен размеру купюр достоинством 50 евро. Отмечается, что цвета этих денежных знаков стали "значительно ярче".
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Европа выпустила новую валюту номиналом в 100 и 200 евро

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Росбалтвчера в 15:47
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