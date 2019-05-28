Экономика
В Евросоюзе ввели в обращение новые купюрыРоссийская газета 06:23
Европейский союз во вторник ввел в обращение новые купюры номиналом 100 и 200 евро. Основные изменения в банкнотах касаются их размера, который теперь идентичен размеру купюр достоинством 50 евро. Отмечается, что цвета этих денежных знаков стали "значительно ярче".
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Рассекречены новые опции iOS 13
В сети появились скриншоты обновлённой операционной системы от Apple iOS 13.
Обновлено в 13:09
Хоккей
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