Экономика
ЕЦБ выпустил в обращение новые купюры в 100 и 200 евроФинмаркет 05:21
Сегодня в странах еврозоны в обращение вводятся новые купюры в 100 и 200 евро, говорится в сообщении Европейского центрального банка.
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Армия и оружие
В Киеве раскрыли тайну операции по «деоккупации» Крыма
Экс-начальник Генштаба ВС Украины Владимир Замана рассказал, что 1 марта 2014 года военные страны начали операцию, которая была нацелена на разблокирование Крымского полуострова, но она была прекращена.
Обновлено в 13:05
Общество
Российских школьников начнут обучать ЗОЖ
К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
Обновлено в 05:08
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 12:36
Гаджеты
Xiaomi представила «убийцу флагманов»
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты уже успели прозвать «убийцей флагманов», в том числе из-за его сравнительно низкой цены.
Обновлено в 13:24
Музыка
Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны
Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено в 11:19
Интернет
Первый российский квантовый телефон испытали в Москве
Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Александра Никифорова нашла идеальную свекровь
Именно поэтому поклонники сериала и самой актрисы были изумлены, когда Никифорова неожиданно заговорила о том, какой должна быть в её представлении свекровь.
Обновлено в 13:00
Музыка
Литва потребовала признать ошибку при голосовании на Евровидении
Литовский певец Юриюс Векленко не прошел в финал Евровидения из-за ошибки в подсчете голосов, утверждает общественный вещатель LRT.
Обновлено в 12:47
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Здоровье
В России рак желудка выявляется в 40% случаев на поздней стадии
По словам специалиста, средняя продолжительность жизни человека, у которого диагностировали рак желудка на поздней стадии, составляет 12 месяцев.
Обновлено в 11:14
Экономика
Пенсионный фонд Норвегии KLP не будет инвестировать в игровые и алкогольные компании
Крупнейший пенсионный фонд Норвегии KLP откажется от вложения средств в компании, которые получают более 5% выручки от азартных игр и продажи алкогольной продукции.
Обновлено в 11:47
Футбол
Кононов остался главным тренером «Спартака»
В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 09:49
Происшествия
Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Политика
Медведев не включил сооснователя «Диссернета» в обновленный состав ВАК
В соответствии с распоряжением премьер-министра, в новый состав ВАК включены 139 человек, из которых 94 (68%) в комиссию ранее не входили.
Обновлено в 11:06
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован
Обновлено в 11:52
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Экс-главу Росграницы арестовали по новому делу
Обновлено в 13:42
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Земан заявил, что «Северный поток-2» соответствует интересам Чехии
Строительство газопровода "Северный поток-2" полностью соответствует национальным интересам Чехии.
Обновлено в 10:30
Политика
Канцлер Австрии Курц отправлен в отставку
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен вчера выступил перед журналистами и сообщил, что 28 мая он планирует распустить кабинет министров, который возглавляет канцлер Себастьян Курц.
Обновлено в 07:08
Политика
Супрун нашла вину России в плохом иммунитете украинцев
На прошлой неделе Супрун заявила, что Россию нужно исключить из Совбеза ООН.
Обновлено в 13:32
Музыка
Егор Крид рассказал о причинах ухода из Black Star
Российский певец Егор Крид (Булаткин) рассказал, что покинул лейбл Тимати Black Star, потому что захотел самостоятельно себя продюсировать.
Обновлено в 13:38
Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Политика
Зеленский не намерен по совету Коломойского объявлять дефолт
Президент Украины Владимир Зеленский не рассматривает вопрос возможного объявления дефолта в стране.
Обновлено в 12:45
Политика
Луценко назвал Саакашвили предателем
Генеральный прокурор Украины Луценко назвал экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Саакашвили предателем.
Обновлено в 11:00
Гаджеты
Apple представила новый плеер iPod Touch
Обновлено в 11:22
Хоккей
«Слован» ушел из КХЛ. Итоги собрания руководителей клубов лиги
Деньги на погашение долгов задепонированы и будут выплачены. А Слован покидает КХЛ и будет выступать в чемпионате Чехии.
Обновлено в 13:09
Спорт
Петербург примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году
Международная федерация волейбола утвердила восемь российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира среди мужских сборных 2022 года.
Обновлено в 11:23