ЕЦБ выпустил в обращение новые купюры в 100 и 200 евроФинмаркет 05:21

Сегодня в странах еврозоны в обращение вводятся новые купюры в 100 и 200 евро, говорится в сообщении Европейского центрального банка.

ЕЦБ выпустил в обращение новые купюры в 100 и 200 евро

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