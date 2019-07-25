Финансы
ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровнеRT на русском 08:00
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов во время встречи с послом Южной Кореи Ли Сок Пэ указал, что российские лётчики во время полётов над акваторией Японского моря действовали строго в соответствии с международным правом.
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Обновлено вчера в 18:35
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У независимых кандидатов в Мосгордуму прошли обыски
В Москве прошли обыски сразу у нескольких независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы.
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Forbes назвал самых успешных российских знаменитостей
Журнал Forbes "заглянул в кошельки" и соцсети к российским звездам моложе сорока и назвал самых успешных.
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Интернет
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Экономика
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В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
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В начале июля Национальный банк Грузии на фоне обострения грузино-российских отношений впервые за всю историю установил новый антирекорд, согласно которому один доллар стоил 2,90 лари.
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Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
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