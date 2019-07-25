Финансы
ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровнеRT на русском 08:00
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:50, Вашингтон
Политика
В ООН отреагировали на задержание российского танкера Украиной
ООН призывает Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации с задержанием российского танкера Службой безопасности Украины.
Обновлено в 14:44
Общество
Как прошла генеральная репетиция военно-морского парада в Петербурге
Репетицией главного военно-морского парада руководит лично министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 10:28
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Обновлено в 06:29
Политика
МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ
Издание Kurier утверждает, что Зайцева подозревают в разглашении государственных секретов и военной тайны, Зайцев объявлен австрийцами в международный розыск.
Обновлено в 13:29
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Авто
Рассекречен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Производство обновленных Спортов на головном заводе в Таиланде уже началось, продажи на местном рынке стартуют в ближайшее время.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Глава Объединенного комитета начальников штабов США прибыл в Кабул
Председатель Объединенного кабинета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд прибыл в столицу Афганистана город Кабул с неофициальным визитом, об этом 25 июля сообщает Anadolu Ajansi.
Обновлено в 07:48
Футбол
Сын легенды сборной Швеции может перейти в «Спартак»
Нападающий "Норрчепинга" Йордан Ларссон может перейти в московский "Спартак", сообщает Expressen.
Обновлено в 12:59
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.
Обновлено в 12:06
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:03
Политика
Соболь не пришла на допрос в СКР
Обновлено в 04:31
Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие
Американский F-21 «сбил» российский МиГ-35 в Индии
Указывается на то, что для использования всех сильных сторон российского истребителя необходимы высокопрофессиональные летчики.
Обновлено в 04:55
Финансы
Евро опустился ниже 70 рублей впервые с марта прошлого года
Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 25 июля, опустился ниже 70 руб. К 15.37 мск евро подешевел на 54 коп. к закрытию среды до 69,97 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 70 руб. 12 марта прошлого года.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Общество
Синоптики оценили вероятность снега в Москве в выходные
Ранее «Российская газета» со ссылкой на заведующего отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александра Голубева сообщила, что в европейской части России в предстоящие выходные может пройти мокрый снег.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Политика
Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура
Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено в 08:32
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено в 12:55
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах на детей 1,5 — 3 лет
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 1 октября внести в законодательство изменения, предполагающие, что с 1 января 2020 года выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, будут увеличены до уровня прожиточного минимума для детей в регионе.
Обновлено вчера в 06:29
Общество
«Дачную амнистию» продлят до 2021 года
Депутаты Государственной Думы сегодня планируют рассмотреть в третьем чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года, сообщает Агентство «Москва».
Обновлено вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Пластический хирург показал фото Миддлтон до и после операции
В Великобритании разразился нешуточный скандал после того, как известный пластический хирург Мунир Сомджи намекнул на то, что Кейт Миддлтон прибегает к бэби-ботоксу - популярной омолаживающей процедуре, при которой разглаживаются морщины на лице.
Обновлено в 08:55
Футбол
Сульшер хочет подписать Магуайра как можно скорее
По сведениям, норвежец попросил исполнительного директора "манкунианцев" Эда Вудворда подписать защитника как можно скорее.
Обновлено в 13:26