Финансы

ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровнеRT на русском 08:00

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
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