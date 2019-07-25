Финансы
ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровнеRT на русском 08:00
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:55, Вашингтон
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Обновлено в 16:39
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 15:29
Кино
Венецианский кинофестиваль представил конкурсную программу
Обновлено в 11:34
Экономика
Медведев поддержал инициативу по устранению разницы в зарплатах учителей по регионам
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение, направленное на устранение разницы между зарплатами учителей по регионам.
Обновлено в 18:06
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено в 05:09
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма
БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Космос
В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:05
Армия и оружие
Военные России и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ-3
Российские и американские военные на минувшей неделе провели инспекции в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 18:34
Общество
На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
Региональный режим чрезвычайной ситуации ввели в Приамурье, где несколько районов подтопило из-за дождевого паводка, сообщает областной главк МЧС.
Обновлено в 17:24
Финансы
Евро упал ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года
Курс евро на московской бирже снизился на 0,76% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,96 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 12:47
Экономика
Затопленной Иркутской области выделят около 700 миллионов
Более 650 миллионов рублей направит правительство на восстановление транспортной инфраструктуры и компенсации аграриям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.
Обновлено в 06:09
Экономика
Россия сократила долю доллара США во внешней торговле
Доля доллара США в качестве валюты в структуре расчётов по внешнеторговым договорам российских компаний сократилась.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Обновлено в 16:17
Политика
СБУ сообщила о задержании российского танкера Нейма
Напомню, - осенью минувшего года российские пограничники захватили три украинских судна в Керченском проливе.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
МИД РФ: Россия не нарушала воздушное пространство Южной Кореи
Сегодня, 25 июля, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов провёл встречу с послом Республики Корея в России Ли Сок Пэ, в ходе которой констатировал, что Российская Федерация не нарушала воздушное пространство иностранных государств.
Обновлено в 11:58
Музыка
Бузова заявила, что даст последний концерт
Бузова заявила, что даст последний концерт.
Обновлено в 03:23
Теннис
Посольство РФ направило ноту протеста в Госдеп из-за Кузнецовой
Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблемы с получением американской визы теннисисткой Светланой Кузнецовой.
Обновлено в 19:23
Футбол
СМИ узнали о переходе сына Хенрика Ларссона в «Спартак» за €4 млн
По информации издания, «красно-белые» предлагают за игрока около €4 млн. Футболисту клуб готов платить порядка €1,1 млн.
Обновлено в 13:52
Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19
Политика
Палата представителей США одобрила законопроект по госдолгу
За законопроект по бюджету и продлению срока наступления потолка госдолга на два года отдали голоса 284 члена Палаты представителей.
Обновлено в 18:38
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах на детей 1,5 — 3 лет
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 1 октября внести в законодательство изменения, предполагающие, что с 1 января 2020 года выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, будут увеличены до уровня прожиточного минимума для детей в регионе.
Обновлено вчера в 06:29
Экономика
Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7%
Рост НДС на пальмовое масло до с 10% до 20% может привести через полгода к подорожанию кондитерских изделий.
Обновлено в 19:25
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Общество
Назвали обязанности 6-летнего охранника Кадырова
Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал об обязанностях 6-летнего охранника главы республики Рамзана Кадырова, которого зовут Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 16:17
Авто
Рассекречен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Представленная в Таиланде рестайлинговая версия имеет измененный передок, причем новые здесь не только фары и решетка радиатора.
Обновлено в 05:33