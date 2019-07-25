Финансы

ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровнеRT на русском 08:00

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Центробанки простимулируют мировую экономику

Profinance.ru15:33

ЕЦБ пообещал снова поддержать экономику

Ведомости10:33

Трансляция пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги

Вести.Финанс08:32

ЕЦБ оставил базовую ставку на нулевом уровне

Российская газета08:47

ЕЦБ принял ожидаемое решение

Росбалт08:20

ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне

RT на русском08:00

ЕЦБ оставил базовую ставку нулевой

Московский Комсомолец09:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:55, Вашингтон
Происшествия

В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы

Обновлено в 11:14
Политика

США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400

Обновлено в 16:39
Политика

Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России

Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 15:29
Кино

Венецианский кинофестиваль представил конкурсную программу

Обновлено в 11:34
Экономика

Медведев поддержал инициативу по устранению разницы в зарплатах учителей по регионам

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение, направленное на устранение разницы между зарплатами учителей по регионам.
Обновлено в 18:06
Здоровье

О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты

Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Убийство женщины на глазах у детей в Подмосковье попало на видео

Обновлено в 16:31
Политика

В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма

БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод

Обновлено в 10:52
Космос

В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС

Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:05
Армия и оружие

Военные России и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ-3

Российские и американские военные на минувшей неделе провели инспекции в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 18:34
Общество

На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка

Региональный режим чрезвычайной ситуации ввели в Приамурье, где несколько районов подтопило из-за дождевого паводка, сообщает областной главк МЧС.
Обновлено в 17:24
Финансы

Евро упал ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года

Курс евро на московской бирже снизился на 0,76% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,96 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 12:47
Экономика

Затопленной Иркутской области выделят около 700 миллионов

Более 650 миллионов рублей направит правительство на восстановление транспортной инфраструктуры и компенсации аграриям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.
Обновлено в 06:09
Экономика

Россия сократила долю доллара США во внешней торговле

Доля доллара США в качестве валюты в структуре расчётов по внешнеторговым договорам российских компаний сократилась.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению

Обновлено в 16:17
Политика

СБУ сообщила о задержании российского танкера Нейма

Напомню, - осенью минувшего года российские пограничники захватили три украинских судна в Керченском проливе.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие

МИД РФ: Россия не нарушала воздушное пространство Южной Кореи

Сегодня, 25 июля, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов провёл встречу с послом Республики Корея в России Ли Сок Пэ, в ходе которой констатировал, что Российская Федерация не нарушала воздушное пространство иностранных государств.
Обновлено в 11:58
Музыка

Бузова заявила, что даст последний концерт

Бузова заявила, что даст последний концерт.
Обновлено в 03:23
Теннис

Посольство РФ направило ноту протеста в Госдеп из-за Кузнецовой

Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблемы с получением американской визы теннисисткой Светланой Кузнецовой.
Обновлено в 19:23
Футбол

СМИ узнали о переходе сына Хенрика Ларссона в «Спартак» за €4 млн

По информации издания, «красно-белые» предлагают за игрока около €4 млн. Футболисту клуб готов платить порядка €1,1 млн.
Обновлено в 13:52
Политика

Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19
Политика

Палата представителей США одобрила законопроект по госдолгу

За законопроект по бюджету и продлению срока наступления потолка госдолга на два года отдали голоса 284 члена Палаты представителей.
Обновлено в 18:38
Общество

Госдума одобрила законопроект о выплатах на детей 1,5 — 3 лет

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 1 октября внести в законодательство изменения, предполагающие, что с 1 января 2020 года выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, будут увеличены до уровня прожиточного минимума для детей в регионе.
Обновлено вчера в 06:29
Экономика

Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7%

Рост НДС на пальмовое масло до с 10% до 20% может привести через полгода к подорожанию кондитерских изделий.
Обновлено в 19:25
Армия и оружие

Ким Чен Ын: Запуск ракет был предупреждением Южной Корее

Обновлено в 19:33
Политика

В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне

Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Общество

Назвали обязанности 6-летнего охранника Кадырова

Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал об обязанностях 6-летнего охранника главы республики Рамзана Кадырова, которого зовут Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 16:17
Авто

Рассекречен обновленный Mitsubishi Pajero Sport

Представленная в Таиланде рестайлинговая версия имеет измененный передок, причем новые здесь не только фары и решетка радиатора.
Обновлено в 05:33
ещё по теме
Главное