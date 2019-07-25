Финансы
ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровнеRT на русском вчера в 08:00
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Курс евро упал после решения ЕЦБ оставить процентные ставки без изменения- Forexite
Финмаркетвчера в 10:25
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Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Пенсии для продолжающих работать перестали индексировать в 2016 году, однако, как отмечает Орлова, ожидаемый эффект достигнут не был.
Обновлено в 07:22
Политика
Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
Обновлено в 05:48
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Футбол
Смолов получил благодарственное письмо за помощь детям-сиротам
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Обновлено в 02:53
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Совфед одобрил закон о выплате детских пособий до трех лет
Совет Федерации одобрил закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
«Жара-2019»: Топурия вышла в свет в прозрачном платье с перьями
Солистка группы «А’Студио» выбрала для появления на публике яркий образ. Она облачилась в прозрачное платье с белыми перьями и вышивкой.
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
Роман Орещук: «Трансферная кампания „Динамо“ еще не закончена»
Трансферная кампания «Динамо» еще не закончена, — сказал Орещук.
Обновлено в 03:18
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Происшествия
СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском
В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.
Обновлено в 07:22
Политика
Моряки задержанного на Украине российского танкера вернулись домой
Моряки российского танкера, который был 25 июля задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в порту Исмаил, прилетели в Москву.
Обновлено в 02:58
Технологии
Подразделение Alibaba представило первое IP-ядро процессора
Подразделение китайского технологического гиганта Alibaba Group Holding, занятое разработкой полупроводниковых изделий, представило свое первое IP-ядро центрального процессора.
Обновлено в 05:08
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика
В КНР представили доклад, осуждающий США за расовую дискриминацию
Общество по изучению прав человека КНР в пятницу обнародовало доклад, в котором утверждается, что наличие расовой дискриминации в США говорит о тщетности политики американского правительства в сфере защиты прав человека.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие
CIT: Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы, использование которых отрицало
Генерал-майор Игорь Конашенков сетовал на то, что столько журналистов было на авиабазе Хмеймим и никто не показал кассетные бомбы, в применении которых обвиняют Россию.
Обновлено в 07:11
Технологии
Создан инструмент для комплексного анализа блокчейн-платформ
Результаты анализа могут быть полезны: - разработчикам для выбора конкретной платформы распределенных реестров и создания приложений, - аналитикам рынка для оценки перспектив развития платформ, - тем, кто хочет внедрить распределенные реестры в производство и бизнес, - создателям и распространителям криптовалют.
Обновлено в 05:20
Футбол
Программа третьего тура РПЛ откроется матчем между «Динамо» и «Уралом»
Обновлено вчера в 17:10
Авто
FAW готовит для России две бюджетные новинки
Еще один "китаец": названы цены на новый кроссовер FAW Besturn X40 Согласно этой информации, уже в следующем году в России могут начаться продажи 4,2-метрового кроссовера с индексом D60.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 04:22
Теннис
Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США".
Обновлено вчера в 19:30
Спорт
«Новое величие» убрали из игры «Что? Где? Когда?»
Называться команда будет «по фамилии капитана, либо по названию, которое выберет команда при условии согласования нового названия с комиссией по рейтингу».
Обновлено в 07:25
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено вчера в 04:30
Общество
На молебен за мечеть в Екатеринбурге приехали полицейские
В Екатеринбурге прошел пятничный молебен мусульман, который в этот раз посвящен строительству в городе Соборной мечети.
Обновлено в 04:53
Политика
Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Во Франции обвинили российский спутник в шпионаже
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли 25 июля заявила, что российский спутник "Луч-Олимп" мог шпионить за аппаратами других государств и способствовать сбоям в их работе.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
«Сухум» получил статус аэропорта совместного базирования
Аэропорт «Сухум» был построен в 1960-х годах.
Обновлено в 07:27