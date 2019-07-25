Финансы
ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровнеRT на русском 08:00
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:22, Вашингтон
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Кино
Барецкий заявил, что Микки Рурк сыграет в фильме «Брат-3»
Барецкий заявлял, что в его проекте примут участие Анастасия Волочкова, Никита Джигурда и Алексей Панин.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок С-400 в Турцию
Обновлено в 08:56
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 09:46
Экономика
ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежи
Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей.
Обновлено в 06:52
Авто
Китай начал экспортировать в Россию подержанные автомобили
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Обновлено в 04:30
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
Руководство ГУ МВД по Москве привлекло к дисциплинарной ответственности начальника управления общественных связей и информации главка Юрия Титова из-за ошибок при освещении задержания спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Финансы
Госдолг Украины превысил $80 млрд
Государственный долг Украины за месяц вырос на 2,5% и составил $80,35 млрд. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес получила на 50-летие роскошный подарок от жениха
Знаменитой исполнительнице исполнилось 50 лет, и по такому случаю она закатила роскошную вечеринку в Майами.
Обновлено в 10:10
Политика
В МИД Украины пообещали «дожать Кремль» в вопросе освобождения моряков
Замминистра иностранных дел Украины Егор Божок считает, что Киеву удастся "дожать Кремль" в вопросе освобождения 24 украинских моряков, задержанных за нарушение границы.
Обновлено в 08:47
Космос
Космический корабль SpaceX загорелся во время запуска
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Дочь Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой в купальнике
Дочь отечественного композитора Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой, облачившись в купальник.
Обновлено в 04:18
Политика
Бюро расследований отказалось перенести допрос Порошенко
Директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба выразил недоумение в связи с просьбой экс-президента Петра Порошенко перенести его допрос на день раньше, чем планировалось, и подтвердил, что его ожидают в ГБР 25 июля.
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 09:00
Политика
Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура
Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Под Петербургом у построенного для переселенцев дома рухнула стена
Единственный в поселке Рахья под Санкт-Петербургом дом, построенный по программе расселения аварийного жилья, лишился части стены.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Самолет Red Wings экстренно сел в Симферополе из-за проблем с шасси
Самолет авиакомпании Red Wings был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неубранного шасси, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание
Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание, его посетила супруга.
Обновлено в 08:41
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Здоровье
В Екатеринбурге мэрия приглашает горожан на «Субботник против рака»
В эту субботу, 27 июля, в Екатеринбурге пройдет ежемесячный «Субботник против рака».
Обновлено в 06:20
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Авто
Известны автомобили, которые не восстанавливают после ДТП
Компания "АльфаСтрахование" пришла к выводу, что лидером по тотальным авариям в России является французский бренд Renault с показателем в 2,96%, на второй строчке оказалась российская Lada c 2,89%, а замыкает почётную тройку лидеров южнокорейская Kia c 2,5%. Эти же бренды лидируют по популярности у отечественных автомобилистов.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Шереметьево трап врезался в самолет
Самоходный трап столкнулся с лайнером и повредил его обшивку, из-за чего пассажиров пришлось отправить в столицу Армении резервным бортом.
Обновлено в 05:15