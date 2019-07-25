Финансы

ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровнеRT на русском 08:00

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
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