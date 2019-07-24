Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Политика СБУ задержала российский танкер Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.

Общество Названы сроки возвращения «устойчивого» лета в Москву Устойчивые летние температуры вернутся в Москву к середине следующей недели, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 июля.

Политика Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политика Президент Туниса умер на 93-м году жизни Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата В Анкаре неизвестный выстрелил в белорусского дипломата. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

Политика Володин отметил качество работы Госдумы в весеннюю сессию Депутаты Госдумы планируют рассмотреть порядка 21 законопроекта до конца весенней сессии.

Происшествия Названо местонахождение заказчика теракта в петербургском метро На выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге прокурор Надежда Тихонова заявила, что предполагаемый заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга Сирожиддин Мухтаров, по данным следствия, в настоящее время находится в сирийском Идлибе.

Происшествия Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.

Авто «Автотор» построит для BMW новый завод Предполагается, что по конвейерам площадки поплывут немецкие автомобили BMW или корейские Hyundai и Kia.

Происшествия Дмитрия Гудкова вызвали еще на два допроса В четверг Гудкова допрашивали во втором управлении по расследованию особо важных дел столичного главка СКР.

Спорт Бузова признана одной из самых успешных звезд России Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.

Общество Госдума приняла закон о продлении «дачной амнистии» В ходе компромиссного решения Госдумы и правительства было принято решение продлить «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.

Политика Порошенко пришёл на допрос в ГБР Экс-президент Украины Пётр Порошенко пришёл в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос. Об этом сообщает «112 Украина».

Футбол Россия опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА Наибольшего прогресса в рейтинге добилась сборная Алжира, поднявшаяся на 28 мест. Сейчас она занимает 40-е место.

Общество Жара в Бельгии побила новый рекорд "После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Здоровье Миллионы больных гепатитом даже не подозревают о диагнозе Во всем мире 300 млн человек болеют вирусным гепатитом и многие не знают о своем диагнозе.

Политика Путин отменил некоторые санкции против Турции Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.

Общество Высшее образование в регионах может стать бесплатным В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.

Финансы ЦБ Турции снизил ключевую ставку на 425 базисных пунктов Центробанк сообщил, что поддержка устойчивого снижения инфляции является ключевым фактором для достижения более низкого суверенного риска, более низких долгосрочных процентных ставок и более уверенного восстановления экономики.

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.