Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку по кредитам на нулевом уровнеКапитал страны 08:56
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) провел совещание по вопросу управления ключевыми ставками. Так, по решению Совета базовая процентная ставка по кредитам оставлена на прежнем, нулевом уровне.
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Политика
Bloomberg: Меркель отвергла предложение США о манёврах ВМС близ Крыма
Канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила отказом на предложение вице-президента США Майка Пенса о направлении кораблей Военно-морских сил Германии в район Крыма.
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Спорт
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Обновлено в 11:46
Хоккей
«Салават Юлаев» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
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Сбербанк снизил ставки по валютным вкладам
Сообщается, что снижение составило от 0,04 п. п. до 0,5 п. п. Так, ставки по долларовым вкладам (базовые и онлайн) снизились на 0,04 п. п. и 0,15 п. п. соответственно, а по премиальным пакетам — на 0,25 п. п. Ставки депозитов в евро в сегменте "Сбербанк Первый" и Sberbank Private Banking снижены на 0,14 п. п. и 0,5 п. п. соответственно.
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Общество
В МВД составили список потенциально опасных пород собак
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Политика
«Окопались окончательно»: украинская журналистка о поездке в Крым
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Политика
Российского посла вызвали в МИД Словакии
Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла в Братиславе Алексея Федотова в связи с комментарием посольства на статью в местной газете о «врагах России».
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Политика
Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме
Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
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В квартиру родителей журналиста «Проекта» Рубина ворвались неизвестные
Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.
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Футбол
УЕФА открыл расследование против «Манчестер Сити» из-за нарушений ФФП
Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю открыла расследование в отношении английского «Манчестер Сити» по подозрению в нарушениях правил финансового фейр-плей (ФФП).
Обновлено в 13:39
Политика
Путин покатался на лошадях с женщинами-полицейскими
По данным агентства, Путин проехал по манежу на гнедой лошади вместе с сотрудницами конной полиции.
Обновлено в 08:41
Политика
Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры»
Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».
Обновлено в 13:53
Происшествия
Экс-подрядчика московского метро обвинили в мошенничестве
Бывшему рекламному подрядчику столичного метрополитена Александру Геллеру предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:49
Политика
На Украине против Зеленского возбудили уголовное дело
В отношении шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского на Украине завели уголовное дело об отмывании денег.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Генсек НАТО сделал заявление о новых ядерных ракетах в Европе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у НАТО нет планов по размещению новых ядерных ракет наземного базирования в Европе.
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Королева Елизавета II опубликовала первый пост в Instagram
Королева Великобритании Елизавета II 7 марта опубликовала первый свой пост в соцсети Instagram.
Обновлено в 11:51
Энергетика
В Саудовской Аравии заявили о гигантских запасах газа в Красном море
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о том, что в Красном море обнаружены гигантские запасы газа, сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Обновлено в 12:58
Футбол
Тренер «Ромы» ди Франческо отправлен в отставку
Итальянский футбольный клуб "Рома" объявил об отставке главного тренера Эусебио ди Франческо.
Обновлено в 13:48
Политика
FT: Великобритания ужесточит правила выдачи визы инвестора
Бизнесмены, которые инвестируют в ценные бумаги, не смогут получить визу Tier 1. Ужесточение правил объясняют борьбой с отмыванием денег на территории Великобритании.
Обновлено в 02:23
Финансы
Золотые запасы России достигли абсолютного рекорда
Запасы монетарного золота, входящие в золотовалютные резервы (ЗВР) Банка России, увеличились за февраль до 91,64 миллиарда в долларовом эквиваленте, следует из данных регулятора.
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Футбол
«Спартак» проиграл «Уралу» и выбыл из Кубка России
Обновлено в 11:00
Политика
Власти Сербии одобрили строительство «Турецкого потока»
В свою очередь глава МИД Сербии Ивица Дачич выразил надежду на то, что проект газопровода не повторит судьбу "Южного потока".
Обновлено в 09:55
Политика
8 марта объявлено днем перемирия в Донбассе
Подгруппа по безопасности в Донбассе согласовала дату вступления в силу очередного перемирия, которое назначено на 1.00 мск 8 марта.
Обновлено в 11:56
Политика
Володин перенес выступление Орешкина в Госдуме
Изначально глава ведомства должен был рассказать о приоритетах развития экономики нашей страны в среду, 6 марта, однако прямо во время зачитывания доклада его прервал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Обновлено вчера в 04:28
Политика
Украинский историк обозвал посла в Австрии за высказывание о Крыме
Ученый Андрей Плахонин назвал посла Украины в Австрии Александра Щербу посмешищем за историческую безграмотность.
Обновлено в 00:16
Политика
В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске
Несколько граждан США были задержаны в Новороссийске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы СМИ.
Обновлено вчера в 15:57