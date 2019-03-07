Финансы

ЕЦБ сохранил базовую ставку по кредитам на нулевом уровнеКапитал страны вчера в 08:56

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) провел совещание по вопросу управления ключевыми ставками. Так, по решению Совета базовая процентная ставка по кредитам оставлена на прежнем, нулевом уровне.
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ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

RT на русскомвчера в 07:50

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Газета.Ruвчера в 08:03

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

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Российская газетавчера в 08:19

Трансляция пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги

Вести.Финансвчера в 08:31

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне

Говорит Москвавчера в 07:56
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Происшествия

Пассажир упал на рельсы станции метро «Перово»

Движение поездов прервано днем в пятницу на участке Калининской линии от станции "Новокосино" до станции "Шоссе Энтузиастов" из-за падения пассажира на пути, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 04:50
Происшествия

У московской пенсионерки украли килограмм золотых монет

В столичную полицию поступило заявление от дамы 1958 года рождения, в котором сообщается о краже 40 тысяч долларов США и коллекционных монет из золота весом в один килограмм.
Обновлено в 06:53
Политика

Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС

Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие

Российские С-400 начнут размещать в Турции в октябре

Обновлено в 05:42
Происшествия

Подозреваемым в убийстве следователя Шишкиной предъявили обвинения

Обновлено в 06:38
Происшествия

В Киеве произошло столкновение между феминистками и радикалами

Обновлено в 06:35
Происшествия

Мужчины с цветами нагрянули в российское фем-кафе и были угнетены

Обновлено в 03:45
Происшествия

Яшин сообщил, что к его бабушке в пансионат пришел следователь

Политик Илья Яшин рассказал, что в пансионат, где живет его бабушка, приходил оперуполномоченный отдела полиции по фамилии Сурков и изучал документацию в кабинете директора.
Обновлено в 06:21
Политика

Украинская журналистка поделилась впечатлениями о поездке в Крым

Обновлено вчера в 10:55
Политика

Правительство Финляндии подало в отставку

Правительство Финляндии ушло в отставку после отказа от планов по реформированию системы здравоохранения.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

НАТО ответит на размещение Россией ракет у границ альянса

НАТО готовит скоординированный ответ на размещение Россией ракет близ границ альянса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:30
Происшествия

Истребитель МиГ-21 потерпел крушение в Индии

Крушение самолёта случилось практически сразу после того, как истребитель поднялся в воздух неподалёку от города Биканер.
Обновлено в 06:36
Политика

В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским

Комитет палаты представителей США по иностранным делам единогласно одобрил законопроект, запрещающий Белому дому признать присоединение Крыма к России.
Обновлено в 05:18
Спорт

Константинова справилась с короткой программой на Универсиаде

Российская фигуристка Станислава Константинова чисто исполнила короткую программу на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 02:32
Происшествия

В Армении россиянина ранили ножом

Гражданин Российской Федерации получил в пятницу ножевое ранение в Армении, сообщила РИА Новости глава отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета страны Наира Арутюнян.
Обновлено в 07:06
Политика

Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера

Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Музыка

Сергей Лазарев анонсировал премьеру песни для Евровидения

Певец Сергей Лазарев в субботу представит песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе Евровидение в Израиле.
Обновлено в 03:32
Политика

Названы страны с опасной водой из-под крана

Безопасной признана водопроводная вода в США (кроме острова Гуам, одного из владений Соединенных Штатов), Канаде, Австралии, Чили, Японии, Южной Корее, Саудовской Аравии, Великобритании, Норвегии и большинстве стран Евросоюза.
Обновлено в 04:16
Общество

МВД составило список потенциально опасных пород собак

Министерство внутренних дел России подготовило список потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Донецке

Обновлено в 06:50
Энергетика

Поставки сжиженного газа из США в ЕС выросли за год на 181%

«Импорт сжиженного газа в страны ЕС из США вырос до 7,9 млрд кубометров с 25 июля 2018 года, что составляет 181% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — цитирует ТАСС официального представителя Еврокомиссии Александра Винтерштайна.
Обновлено в 06:46
Политика

Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США

Вице-президент США Майк Пенс в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности давил на канцлера Германии Ангелу Меркель с тем, чтобы ФРГ послала свои корабли в Керченский пролив для проведения новой провокации, однако немецкий лидер отказалась это сделать.
Обновлено вчера в 15:37
Общество

Uber выплатит Нидерландам €2,3 млн из-за нарушения закона о такси

Сервис такси Uber выплатит €2,3 млн штрафа по итогам разбирательства с прокуратурой Нидерландов по делу об использовании опции UberPop на территории страны в 2014–2015 годах.
Обновлено в 06:26
Спорт

Болельщики назвали «Волгоград Арену» лучшим стадионом 2018 года

Помимо выбора любителей футбола свое голосование проводило профессиональное жюри, которое назвало лучшей ареной прошлого года DVTK Stadion в Венгрии.
Обновлено вчера в 15:31
Политика

Украинцы начали отказываться от газа и переходить на дрова

Жители Украины вынуждены отказываться от газа из-за повышения тарифов в стране.
Обновлено вчера в 22:41
Шоу-бизнес

Максим Виторган и Ксения Собчак одновременно объявили о расставании

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов, с которым часто видели Ксению Собчак, подрались рядом с кафе в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:44
Футбол

Луис Адриано может пропустить матч с «Динамо»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано может не сыграть в матче 19-го тура РПЛ с «Динамо».
Обновлено в 06:51
Космос

Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции. Об этом сообщается на странице NASA в Twitter.
Обновлено в 02:46
Происшествия

При столкновении такси со столбом в Москве погибли два пассажира

Водитель такси в Москве не справился с управлением и врезался в фонарный столб, два его пассажира погибли.
Обновлено в 05:18
Футбол

УЕФА объяснил пенальти на последних минутах игры «ПСЖ» — «МЮ»

УЕФА считает, что судья ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» Дамир Скомина верно назначил пенальти в ворота парижан на последних минутах игры.
Обновлено в 06:50
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