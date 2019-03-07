ЕЦБ сохранил базовую ставку по кредитам на нулевом уровнеКапитал страны 08:56

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) провел совещание по вопросу управления ключевыми ставками. Так, по решению Совета базовая процентная ставка по кредитам оставлена на прежнем, нулевом уровне.

ЕЦБ сохранил базовую ставку по кредитам на нулевом уровне

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