Финансы

ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%Газета.Ru вчера в 08:48

ЕЦБ принял решение сохранить базовую ставку на рекордно низком уровне 0%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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ЕЦБ оставил базовую ставку на нулевом уровне

Российская газетавчера в 09:35

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Коммерсантъвчера в 08:36

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

RT на русскомвчера в 08:36

ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%

Газета.Ruвчера в 08:48

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

ТАССвчера в 07:56

ЕЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на нулевом уровне

Интерфаксвчера в 07:50

ЕЦБ продолжит реинвестирование средств от погашения ценных бумаг, выкупленных в рамках QE

Финмаркетвчера в 08:26
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Происшествия

Ученик открыл стрельбу у школы в Красноярском крае

Обновлено в 03:40
Происшествия

ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали в столице лабораторию, в которой производили наркотики в особо крупном размере.
Обновлено в 03:21
Авто

Кроссовер Genesis GV80 замечен на тестах

После презентации концепта GV80 в 2017 году на автосалоне в Нью-Йорке Genesis на время замолчал про планы на этот сегмент, однако в последнее время тема вновь поднялась с уже куда более конкретными фактами.
Обновлено в 04:11
Авто

Вечный клон: представлен новый Opel Vivaro

Среднеразмерный Opel Vivaro никогда не был самостоятельной разработкой немецкой компании.
Обновлено 23 января в 05:26
Технологии

Apple уволила более 200 своих сотрудников

Сообщается, что часть сотрудников из команды перешли в другие подразделения компании, а также было добавлено, что на развитие беспилотных технологий в Apple возлагают большие надежды.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

Мэр Нефтеюганска попал в больницу после обысков, сообщил источник

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев, об обысках у которого сообщалось накануне, попал в больницу, рассказал РИА Новости источник в муниципалитете.
Обновлено в 01:02
Технологии

В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств

В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Обновлено в 03:00
Наука

Ученые нашли механизм предотвращения рака

Ученые пришли к выводу, что этот механизм фактически способствует гибели клеток в предраковом состоянии, тем самым предотвращая возникновение злокачественной опухоли.
Обновлено вчера в 15:43
Общество

«Как собакам»: кузбасские школьники показали, чем их кормят в столовой

Кузбасские подростки пожаловались на некачественную еду, которую им дают в школьной столовой.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Неизвестные попытались сжечь московского школьника

21 января несколько московских подростков подожгли друг друга и сняли происходящее на видео.
Обновлено в 03:58
Политика

Кадыров вступился за журналистку Ольгу Скабееву

Обновлено в 02:29
Авто

Опубликован топ-10 самых популярных в России иномарок с пробегом

Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

После пропажи знаменитой иконы из Исторического музея завели дело

Источник сообщил, что «уголовное дело по факту пропажи иконы возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»)», передает ТАСС.
Обновлено в 02:14
Общество

Минобороны рассекретило новые документы о блокаде Ленинграда

Минобороны впервые опубликовало архивные документы, касающиеся жизни блокадного Ленинграда и фронтовых операции по прорыву блокады.
Обновлено в 01:06
Гаджеты

Xiaomi готовит бюджетный смартфон Redmi Go за 70 долларов

Китайский IT-гигант Xiaomi в скором времени начнет продажи ультрабюджетного смартфона Redmi Go, первая информация о котором уже есть в Сети.
Обновлено в 02:08
Авто

В Калининграде начался выпуск седанов Kia K900

Калининградский завод Автотор приступил к сборке представительских седанов Kia K900.
Обновлено вчера в 10:14
Экономика

Минсельхоз зафиксировал резкий рост цен на курицу

По данным Росптицесоюза, по итогам всего 2018 года в России было произведено порядка 5 млн т мяса птицы, прирост по сравнению с предыдущим годом составил около 40 тыс. т. Резкое повышение цен на курицу связано с эффектом "низкой базы", считает аналитик "Черкизово": на протяжении 2017-го и в первой половине 2018 года цены находились на "аномально низком уровне".
Обновлено вчера в 23:44
Здоровье

В России начнут использовать новую вакцину от гриппа

Минздрав России и Роспотребнадзор разработали и утвердили план поэтапного перехода на новую четырехвалентную вакцину против гриппа.
Обновлено в 02:51
Политика

Стрелку часов судного дня оставили в двух минутах от конца света

Символические часы судного дня, которые отражают представление сотрудников журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» о неизбежности ядерной войны, оставлены в двух минуты до полуночи.
Обновлено вчера в 15:05
Общество

Больше половины россиян считают трудным поиск работы после вуза

Поиск работы после вуза считают трудным около 55% опрошенных россиян, а 20% считают, что трудоустроиться по специальности невозможно.
Обновлено вчера в 23:41
Общество

Сбербанк сообщил о планах провести метро в офис напротив «Москва-Сити»

Сбербанк обсуждает с РЖД и правительством Москвы возможность строительства станций метро и Московского центрального кольца (МЦК) у нового офисного комплекса напротив «Москва-Сити», в который планируют перенести штаб-квартиру организации.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В Нальчике совершено вооруженное нападение на полицейских

По предварительной информации, полицейские, на которых было совершено нападение, являются сотрудниками ДПС.
Обновлено вчера в 12:22
Культура

Автор «50 оттенков серого» представит новый роман в апреле

Обновлено в 00:48
Общество

Звериное реалити-шоу: чем занимаются тигрята, когда мамы нет дома

В объектив скрытой камеры попали сразу четверо тигрят, которые отдыхали на пригорке вместе с матерью.
Обновлено в 04:11
Политика

ГП разрешила пяти бизнесменам из «списка Титова» вернуться в Россию

Генпрокуратура сняла ограничения на возвращение в Россию для пяти предпринимателей из "списка Титова", сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 02:00
Авто

Команда из Иннополиса займется разработкой беспилотного автомобиля

Участниками квалификационных испытаний конкурса, посвященного разработке беспилотного автомобиля, способного передвигаться в условиях русской зимы, стали 13 команд, сообщается на официальном портале о технологических конкурсах Up Great.
Обновлено вчера в 11:00
Кино

Netflix снимет сериал Resident Evil

Обновлено в 01:36
Транспорт

В Саратовской области из-за снегопада задерживаются поезда

Обновлено вчера в 13:54
Авто

Предсерийный кроссовер Renault Arkana заметили во время тестов

В распоряжении редакции Autonews.ru оказались фотографии серийной Renault Arkana, снятые предположительно во время испытаний модели.
Обновлено вчера в 01:41
Шоу-бизнес

Виторган отреагировал на новое появление Собчак в компании Богомолова

Актер Максим Виторган отреагировал на полученное сообщение о том, что его жена Ксения Собчак якобы опять проводит время вместе с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 03:55
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