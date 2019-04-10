Финансы

ЕЦБ сохранил базовую ставку на прежнем уровнеКапитал страны 11:51

Пресс-служба Европейского центрального банка (ЕЦБ) разместила официальное заявление по итогам заседания Совета управляющих ЕЦБ, на котором обсуждался вопрос изменения ключевых базовых ставок.
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Project Syndicate: ЕЦБ нужно взять себя в руки и перестать нервничать

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