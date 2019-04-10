Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на прежнем уровнеКапитал страны 11:51
Пресс-служба Европейского центрального банка (ЕЦБ) разместила официальное заявление по итогам заседания Совета управляющих ЕЦБ, на котором обсуждался вопрос изменения ключевых базовых ставок.
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Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Общество
15 апреля начнут раздавать «Ленинградские гектары»
Обновлено в 10:56
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным
Обновлено в 16:44
Общество
Мосгорнаследие потребовало удалить граффити с портретом друга Тимати
Граффити на доме в Подсосенском переулке в Москве должно быть удалено до 15 мая, заявили в Мосгорнаследии, передаёт 10 апреля ТАСС.
Обновлено в 10:36
Наука
В США в национальном заповеднике поймали гигантского питона
В национальном парке Флориды (США) был обнаружен огромный 5-метровый питон.
Обновлено вчера в 02:36
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на людей медведя
Сотрудники полиции в Ингушетии застрелили медведя, который сбежал из вольера в городском парке и напал на двух местных жителей, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 15:07
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности
Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.
Обновлено в 16:27
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Музыка
Вокруг концерта Пугачевой назревает новый скандал
Через несколько дней певице Алле Пугачевой исполнится 70 лет.
Обновлено в 08:45
Футбол
Пеле будет прооперирован в Сан-Паулу
Обновлено в 15:49
Происшествия
Как прошло заседание по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено в 16:27
Футбол
Жерар Пике: «Сульшер был фантастическим товарищем по команде»
Испанец выступал за "МЮ" с 2004 по 2008 год, а теперь сыграет против этой команды с Сульшером во главе в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:20
Футбол
«Ювентус» сыграл вничью с «Аяксом» в первом матче четвертьфинала ЛЧ
Футболисты амстердамского "Аякса" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Армия Хафтара в Ливии сбила военный самолёт
Обновлено в 14:24
Происшествия
Два человека погибли в результате стрельбы в Чикаго
По меньшей мере два человека погибли при стрельбе на улице в Чикаго (США, штат Иллинойс).
Обновлено в 13:41
Музыка
Гребенщиков: «Россия гниет, но я не вижу в этом ничего печального»
На вопрос, что из русской музыки музыкант слушал в последнее время, Гребенщиков затруднился ответить, но назвал группу Tequilajazzz.
Обновлено в 09:23
Политика
В Кремле отреагировали на билборды Порошенко с Путиным
В рамках предвыборной компании команда президента Украины Петра Порошенко разместила агитационные плакаты, на которых он изображён совместно с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
34-летняя Юлия Пересильд появилась на обложке глянца без ретуши и фотошопа
34-летняя Юлия Пересильд появилась на обложке глянца без ретуши и фотошопа Стоит отметить, что Юлия Пересильд ярый сторонник естественности.
Обновлено в 07:08
Космос
Первое изображение: черные дыры получили подтверждение
В существование таинственных черных дыр не слишком верил даже Эйнштейн, хоть и построил на этом свою теорию относительности.
Обновлено в 15:12
Технологии
Минкомсвязи обсуждает вопрос по частотам для 5G
Замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов сообщил, что наиболее привлекательными для 5G частотами в диапазоне 3,4-3,8 ГГц располагают более десятка операторов фиксированной связи, однако вопрос об использовании этих частот в мобильной связи требует согласования и предварительных исследований.
Обновлено в 16:14
Финансы
Минфин побил рекорд по продаже ОФЗ
На первом аукционе Минфин продал десятилетние ОФЗ на 86,77 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,34% годовых – столько же, сколько и на Московской бирже в начале торгов.
Обновлено в 12:53
Авто
Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году
Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Экономика
Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»
Почему Shell вышла из проекта Royal Dutch Shell сообщила, что решила выйти из проекта "Балтийский СПГ" — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, который собиралась строить вместе с "Газпромом".
Обновлено в 08:51
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Экономика
Переход на низкооплачиваемую работу грозит миллионам россиян
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и выяснили, что примерно трем миллионам россиян грозит переход на низкооплачиваемую работу.
Обновлено в 02:34
Политика
Зеленский намерен исключить Медведчука из переговоров по Донбассу
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае своей победы на выборах планирует исключить председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука из переговорного процесса по Донбассу.
Обновлено в 06:27