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Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Финансы Финансы Минфин РФ: профицит бюджета за 11 месяцев составил 3,39 трлн рублей Профицит федерального бюджета РФ за январь — ноябрь 2018 года составил 3,394 трлн рублей, об этом говорится в предварительной оценке исполнения бюджета, опубликованной на сайте Министерства финансов.

Финансы Финансы Максим Орешкин рассказал, от чего зависит курс рубля По словам Орешкина, Минэкономразвития готовится пересмотреть прогноз по курсу рубля в апреле будущего года.

Финансы Финансы ЦБ попытается сдержать натиск на рубль повышением ставки 2/3 экспертов выступают за сохранение ключевой ставки на фоне отсутствия сильных сдвигов в инфляции и производстве.

Финансы Финансы МВФ подвел итог глобальному долгу за 2017 год Общий глобальный долг по всем выданным кредитам МВФ увеличился до 225% от мирового ВВП В конце прошлого года сумма глобального долга составила $184 трлн.

Финансы Финансы ВТБ выдает более четверти всех ипотечных кредитов в России ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов – по итогам октября рыночная доля банка увеличилась на 2 п.п. и составила 25,68%.

Финансы Финансы В Якутии будут приняты жёсткие меры к муниципалитетам-должникам Ряд жёстких мер будет принят в отношении муниципальных администраций, накопивших большие долги по оплате коммунальных услуг, завоза тарированного топлива и социально-значимых продуктов питания, заявил на совещании в режиме видеоконференцсвязи с главами районов первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.

Финансы Финансы Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18% 13 дек - Нацбанк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 18 процентов годовых по итогам декабрьского заседания, сообщил регулятор.

Финансы Финансы Криптозима остудила запал крипторынка. Биткоин борется за $3300 Курс биткоина приблизился к уровню годового минимума и борется за удержание $3300.

Финансы Финансы Сбербанк повысит зарплаты сотрудников не больше, чем на инфляцию Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.

Финансы Финансы Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин.

Финансы Финансы Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.

Финансы Финансы В ноябре объемы кредитования в Китае выросли в 1,8 раза Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в ноябре увеличился до 1,250 трлн юаней ($181 млрд) по сравнению с 697 млрд юаней в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны).

Финансы Финансы Банк «Ак Барс» повысил ставки по ипотеке Банк «Ак Барс» повысил ставки по ипотечным программам.

Финансы Финансы Насколько вырос объем иностранных инвестиций в Узбекистане Объем иностранных инвестиций в Узбекистане может составить 4,8 миллиарда долларов, этот показатель в два раза выше предыдущего, сообщает РИА Новости.