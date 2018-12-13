Финансы
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
RT на русскомвчера в 07:50
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Финансы
Минфин РФ: профицит бюджета за 11 месяцев составил 3,39 трлн рублей
Профицит федерального бюджета РФ за январь — ноябрь 2018 года составил 3,394 трлн рублей, об этом говорится в предварительной оценке исполнения бюджета, опубликованной на сайте Министерства финансов.
Обновлено в 00:47
Финансы
Максим Орешкин рассказал, от чего зависит курс рубля
По словам Орешкина, Минэкономразвития готовится пересмотреть прогноз по курсу рубля в апреле будущего года.
Обновлено в 01:10
Финансы
ЦБ попытается сдержать натиск на рубль повышением ставки
2/3 экспертов выступают за сохранение ключевой ставки на фоне отсутствия сильных сдвигов в инфляции и производстве.
Обновлено в 01:10
Финансы
МВФ подвел итог глобальному долгу за 2017 год
Общий глобальный долг по всем выданным кредитам МВФ увеличился до 225% от мирового ВВП В конце прошлого года сумма глобального долга составила $184 трлн.
Обновлено вчера в 14:30
Финансы
ВТБ выдает более четверти всех ипотечных кредитов в России
ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов – по итогам октября рыночная доля банка увеличилась на 2 п.п. и составила 25,68%.
Обновлено вчера в 04:56
Финансы
В Якутии будут приняты жёсткие меры к муниципалитетам-должникам
Ряд жёстких мер будет принят в отношении муниципальных администраций, накопивших большие долги по оплате коммунальных услуг, завоза тарированного топлива и социально-значимых продуктов питания, заявил на совещании в режиме видеоконференцсвязи с главами районов первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.
Обновлено вчера в 21:18
Финансы
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18%
13 дек - Нацбанк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 18 процентов годовых по итогам декабрьского заседания, сообщил регулятор.
Обновлено вчера в 07:05
Финансы
Криптозима остудила запал крипторынка. Биткоин борется за $3300
Курс биткоина приблизился к уровню годового минимума и борется за удержание $3300.
Обновлено в 01:00
Финансы
Сбербанк повысит зарплаты сотрудников не больше, чем на инфляцию
Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.
Обновлено вчера в 02:48
Финансы
Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов
Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин.
Обновлено вчера в 04:00
Финансы
Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн
Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.
Обновлено вчера в 01:03
Финансы
В ноябре объемы кредитования в Китае выросли в 1,8 раза
Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в ноябре увеличился до 1,250 трлн юаней ($181 млрд) по сравнению с 697 млрд юаней в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны).
Обновлено 12 декабря в 10:47
Финансы
Банк «Ак Барс» повысил ставки по ипотеке
Банк «Ак Барс» повысил ставки по ипотечным программам.
Обновлено вчера в 06:30
Финансы
Насколько вырос объем иностранных инвестиций в Узбекистане
Объем иностранных инвестиций в Узбекистане может составить 4,8 миллиарда долларов, этот показатель в два раза выше предыдущего, сообщает РИА Новости.
Обновлено 12 декабря в 08:30
Финансы
Клиенты системы Blizko смогут отправлять трансграничные переводы без комиссии
Клиенты платежной системы Blizko Связь-Банка с 14 декабря смогут отправлять трансграничные денежные переводы без комиссии, сообщили в пресс-службе финучреждения.
Обновлено вчера в 10:34