Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Финансы Финансы Международные резервы России выросли на $1,5 млрд За неделю международные резервы России выросли на $1,5 млрд и на 7 декабря составили $463,6 млрд против $462,1 млрд на 30 ноября.

Финансы Финансы МВФ: глобальный долг за 2017 год достиг 225% от мирового ВВП Глобальный долг (частный и суверенный) на конец прошлого года достиг $184 трлн (225% от мирового ВВП).

Финансы Финансы Минэкономразвития пересмотрит прогноз по курсу рубля в апреле Минэкономразвития РФ планирует пересмотреть прогноз по курсу рубля в апреле 2019 года, пока ведомство не видит причин менять его.

Финансы Финансы Официальный курс евро на пятницу вырос до 75,39 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 17,48 копейки - до 75,3916 рубля, курс доллара уменьшился на 16,75 копейки - до 66,255 рубля, следует из данных Банка России.

Финансы Финансы Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,04-0,1% К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2369,33 пункта (-0,04%), индекс РТС - 1124,49 пункта (-0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,3%.

Финансы Финансы Минфин предложил ужесточить контроль за долгами регионов Минфин предложил поправки в Бюджетный кодекс для ужесточения контроля за расходами и долгами регионов.

Финансы Финансы Сбербанк повысит зарплаты сотрудников не больше, чем на инфляцию Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.

Финансы Финансы В Краснодаре приняли бюджет на 2019 год На 65-м заседании городской думы депутаты одобрили бюджет Краснодара на 2019 год. Запланированный объем доходов составляет 24,5 млрд руб.

Финансы Финансы Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18% 13 дек - Нацбанк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 18 процентов годовых по итогам декабрьского заседания, сообщил регулятор.

Финансы Финансы Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.

Финансы Финансы ЦБ вот-вот примет решение о ставке В эту пятницу состоится заседание финрегулятора, на котором выяснится дальнейшая судьба ключевой ставки.

Финансы Финансы Запсибкомбанк выплатил 35,4 млн руб по 9-му купону облигаций 2-й серии Запсибкомбанк 20 марта 2014 года зарегистрировал выпуск облигаций серии 02 в размере 241 млн 358,912 тыс. штук номиналом 10 рублей каждая.

Финансы Финансы Банки в Удмуртии с начала 2018 года выдали кредиты на 206 млрд рублей За десять месяцев 2018 года банки Удмуртии выдали кредиты населению и организациям на общую сумму почти 206 млрд руб. Об этом сообщает Национальный банк республики 12 декабря.

Финансы Финансы Шесть банков Танзании оказались на пороге банкротства На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что шесть банков Танзании находятся на пороге банкротства и могут прекратить свою деятельность в ближайшее время, сообщает Swahili Times.